बेटी की मां बनीं 'टीवी की पार्वती' सोनारिका, दिखाई लाडली की पहली झलक, रखा खास नाम

टीवी की पार्वती सोनारिका भदौरिया मां बन गई हैं. बेटी की पहली झलक शेयर करते हुए उन्होंने उसका खास नाम रखा. कपल ने इसका मतलब भी बताया. अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की खुशी में फैंस भी खुश हो रहे हैं.

सोनारिका ने दिखाई बेटी की झलक (Photo: Instagram @bsonarika/DipakStudio)
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस सोनारिका भदोरिया मां बन गई हैं. उन्होंने अपनी जिंदगी में लिटिल एंजेल का वेलकम किया है. सोनारिका ने बेटी के जन्म के 11वें दिन नामकरण पूजा की, जहां वो अपनी नन्ही परी को गोद में लिए लाड-दुलार करती दिखीं. बेटी की पहली झलक दिखाते हुए एक्ट्रेस ने उसका प्यारा-सा नाम भी बताया.  

11 दिन की हुई लाडली

सोनारिका ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जहां वो अपने पति के साथ बेटी के लिए पूजा पाठ करती नजर आईं. कपल ने अपनी नन्ही परी का बेहद खास नाम रखा, जो सोनारिका और उनके पति विकास के नाम से मिलता-जुलता भी है. फोटोज शेयर कर सोनारिका ने कैप्शन में लिखा- 'विरिका पराशर'. इसी के साथ एक्ट्रेस इस नाम का मतलब भी बताया. 

शादी के 2 महीने बाद एक्ट्रेस की 'पहली रसोई' 

सोनारिका ने बताया कि विरिका का मतलब है- वो साहसी है और गरिमामय भी, वो मजबूत है लेकिन फिर भी कोमल है. तस्वीरों में कपल की खुशी साफ झलक रही है, जहां वो गोद में नन्ही परी को थामे रस्में निभाते और उसके साथ पोज देते दिख रहे हैं. लाल ट्रेडिशनल पहनावे में, गजरा लगाए सोनारिका जहां बेटी को गोद में लिए उस​का नन्हा-सा हाथ थामे दिखीं. वहीं पिता विकास अपनी बच्ची को माथे पर किस करते नजर आए. लेकिन कपल ने अपनी लाडली का चेहरा अभी दुनिया की नजर से छुपा कर रखा है.

कपल को खूब मिले बेस्ट विशेज

फैंस भी सोनारिका की इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट कर सब कह रहे हैं कि- इनकी प्यारी सी जोड़ी और नन्ही सी बच्ची को किसी की नजर ना लगे. आपको खूब बधाई. फैंस को विरिका नाम भी काफी यूनिक और स्पेशल लगा. 

देवों के देव… महादेव में पार्वती का रोल निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाली सोनारिका भदोरिया ने 5 दिसंबर को एक प्यारी-सी बेटी को जन्म दिया. पोस्ट शेयर कर उन्होंने ये गुड न्यूज फैंस को दी थी. पोस्ट में कपल ने लिखा था- हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ने इस दुनिया में कदम रख लिया है. अब वो ही हमारी पूरी दुनिया है. सोनारिका ने बिजनेसमैन विकास पराशर से 18 फरवरी 2024 में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी.

