BB: नॉमिनेट हुए ये 4 कंटेस्टेंट, कैप्टन कविता ने इस सदस्य को किया सुरक्षित

बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर शामिल हुईं कविता कौशिक को नई कैप्टेन भी बनाया गया है. कविता और एजाज गहरी बातचीत करते हुए दिखते हैं और कविता को लगता है कि लड़ाई-लड़ाई में एजाज और पवित्रा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. कविता इसके बाद कप्तान की भूमिका में आती हैं और उन्हें लगता है कि घर में काफी गंदगी है जिसकी सफाई होनी जरूरी है. इसके बाद वे घरवालों की ड्यूटी तय करती हैं. कविता सबको ये भी कहती हैं कि जो नियमों को नहीं मानेगा उन्हें दंड दिया जाएगा.

कविता शार्दुल से स्मोकिंग के नियम तोड़ने को लेकर सवाल करती हैं और उन्हें माफी मांगने को कहती हैं. वही निशांत और निक्की तंबोली के बीच बहस देखने को मिलती है. इसके बाद कविता और पवित्रा के बीच भी गहमागहमी होती है और कविता कहती हैं कि पवित्रा बिग बॉस नहीं है और नियम उन्हें भी मानने होंगे. इसके बाद घरवाले कविता के साथ किचन के मुद्दों पर बात करते हैं.

राहुल वैद्य कविता के साथ रोटी के मुद्दे पर बात करते हैं. इसके बाद राहुल की जैस्मिन भसीन और रुबीना से भी रोटी और राशन को लेकर बहस होती है. जान कुमार शानू और निक्की आपस में बात करते हैं. निक्की कहती हैं कि वे दोबारा फिर जान से कनेक्ट नहीं कर पाएंगी.

.@nishant_malkani and @RubiDilaik keep their point of view against @rahulvaidya23. What are your thoughts on this?#BB14 #BiggBoss2020 #BiggBoss14 @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/tg6bvApQhL