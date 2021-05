खतरों के खिलाड़ी: जब तेजस्वी की आंख पर लगी चोट, विकास को चलते शो से किया गया आउट

रियलिटी शोज भारतीय सिनेमा में काफी ट्रेंड करते हैं और ऑडियंस के बीच भी चर्चा का विषय बनते हैं. मेकर्स भी रियलिटी शोज के जरिए ऑडियंस तक कुछ अलग पहुंचाने का जिम्मा उठाते हैं. हर नए सीजन के साथ उनका मनोरंजन करते हैं. 'बिग बॉस' के बाद मेकर्स सेलिब्रिटीज को लेकर एक नया रियलिटी शो लेकर आते हैं, जिसका नाम है 'खतरों के खिलाड़ी'. इस स्टंट बेस्ड शो की अलग प्लॉटलाइन होती है. बता दें कि इस बार यह अपने 11वें सीजन के साथ वापसी कर रहा है. हालांकि, इसकी शूटिंग जल्द ही केपटाउन में शुरू होगी, लेकिन टीवी पर यह लॉकडाउन लगने के कारण कब प्रसारित होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है. शो को रोहित शेट्टी होस्ट करेंगे. इसमें कई टीवी इंडस्ट्री के सेलेब्स शामिल होंगे. दर्शक सभी को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस शो के पुराने एपिसोड्स की कुछ खास बातें. कब-कब यह शो सुर्खियों में रहा?

तेजस्वी प्रकाश को लगी थी आंख में चोट

'खतरों के खिलाड़ी 10' में एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश की आंख में चोट लग गई थी, जिसके बाद यह काफी चर्चा में रहा. एक टास्क के दौरान वह चोटिल हो गई थीं. तेजस्वी टॉप छह कंटेस्टेंट्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी थीं. आई हेमरेज इतना खतरनाक था कि उनकी आंख में खून के थक्के जम गए थे, जिसकी वजह से उन्हें शो को बीच में ही छोड़ना पड़ा था.

विकास गुप्ता लेते थे ड्रग्स

विकास गुप्ता को 'मास्टरमाइंड' का टैग मिला हुआ है. रियलिटी शो 'बिग बॉस' में उन्हें यह टाइटल मिला. यह 'खतरों के खिलाड़ी 9' के कंटेस्टेंट बने थे, जिसमें उनके ड्रग्स लेने की बात सामने आई थी. इंटरनेट पर तमाम तरह की बातें बननी शुरू हो गई थीं. रिपोर्ट्स में बाद में यह पता चला था कि विकास को कंधे में चोट लगी थी, जिसकी वह दवाई ले रहे थे, मेकर्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. रूल्स का उल्लंघन करने को लेकर रोहित शेट्टी ने उन्हें काफी डांट लगाई थी और शो से निष्कासित भी कर दिया था.

हिना खान ने किया था कंटेस्टेंट्स पर खराब कॉमेंट

टीवी एक्ट्रेस हिना खान भी 'खतरों के खिलाड़ी 8' का हिस्सा रह चुकी हैं. यह शो में काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थीं. को-कंटेस्टेंट्स करण वाही और ऋत्विक धनजानी पर हिना खान ने कॉमेंट किया था जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर था. हिना ने कहा था कि दोनों ही कंटेस्टेंट मानसिक मजबूती में थोड़े वीक हैं, जिसके कारण उनका शो को जीतना मुश्किल है. हिना खान की इस बात का मुंहतोड़ जवाब टीवी एक्टर रवि दुबे ने दिया था.

Disappointed in ur POV about my frnds @eyehinakhan I have witnessed everyone’s journey in #khatronkekhiladi @rithvik_RD and @karan009wahi were my heroes in d show they faught wth earnestness & grace & overcame their fears quite like u and that’s what the show was about @ColorsTV https://t.co/ugSjzUSxu6