KBC: Amitabh Bachchan अपनी Land Rover खुद चलाते हैं या ड्राइवर? कंटेस्टेंट के सवाल पर क्या बोले बिग बी

कौन बनेगा करोड़पति 13 में स्टूडेंट स्पेशल वीक चल रहा है. अपकमिंग एपिसोड में लखनऊ के मानस अनिल गायकवाड़ हॉटसीट पर बैठेंगे. मानस ने शो में अमिताभ बच्चन से तीन मजेदार सवाल पूछे. इनमें से एक सवाल बिग बी की लैंड रोवर से जुड़ा था.

कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन से पूछा मजेदार सवाल

केबीसी का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अमिताभ बच्चन मानस को हॉटसीट पर वेलकम करते हैं. वे उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि मानस किसी भी मील में किसी भी वक्त लखनऊ की चिकन बिरयानी खा सकते हैं. मानस ने अमिताभ बच्चन से सवाल पूछा कि उनकी लैंड रोवर वे चलाते हैं या उनके ड्राइवर?

कंटेस्टेंट का सवाल सुनकर बिग बी सरप्राइज हो जाते हैं. जवाब में अमिताभ बच्चन ने कहा- बहुत समय लगता है सेट पर आने में. और अगर रास्ते में भीड़ भाड़ हो तो कई बार बगल वाला कुछ बात करेगा, फोटो लेगा. वो देख लेते हैं. लेकिन मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है. चलो कोई तो पहचान रहा है हमको.

Lucknow ki Biryani aur AB sir ki driving ke baare mein baat karte karte Manas pohoch gaye hai ₹1 crore ke sawaal tak! Kya iss sawaal ka jawaab dekar woh crorepati bann jaynege? Jaanne ke liye dekhiye #KBC ke #StudentsSpecialWeek episode tonight at 9 PM, only on Sony.@SrBachchan pic.twitter.com/2Hy0l2iSEy