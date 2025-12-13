scorecardresearch
 
'बिग बॉस 19' के बाद तान्या मित्तल का नया Ad, पहली बार एक्टिंग में छाईं, फैंस हुए इंप्रेस

'बिग बॉस' के घर से बाहर आने के बाद, तान्या मित्तल का पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट सामने आया है. तान्या एक नए एड में नजर आई हैं जिसमें उनकी एक्टिंग फैंस को बेहद पसंद आ रही है.

तान्या मित्तल का पहला ऐड (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल काफी फेमस हैं. उनका अंदाज कई लोगों को पसंद आता है, तो कुछ को वो फेक लगती हैं. कुछ ही वक्त पहले उन्हें 'बिग बॉस 19' में भी देखा गया, जिसके वो फाइनल तक पहुंची थीं. अब शो खत्म होने के बाद, तान्या की किस्मत पलट चुकी है.

तान्या का पहला एड, फैंस हुए खुश

तान्या मित्तल का एक नया ऐड सामने आया है, जिसमें वो किसी प्रोफेशनल की तरह एक्टिंग कर रही हैं. जहां एक तरफ शो खत्म होने के बाद कई कंटेस्टेंट्स पार्टी या इंटरव्यूज करते देखे गए हैं. वहीं तान्या ने उन सभी को पछाड़कर एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख लिया है. 

शनिवार के दिन तान्या ने अपने इंस्टाग्राम पर नए एड का वीडियो डाला, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है. वो जिस तरह से डायलॉग्स बोल रही हैं और एक्सप्रेशन दे रही हैं, वो देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये तान्या का पहला प्रोजेक्ट है. हालांकि इस एड में भी वो अपने मल्टिपल बिजनेस का जिक्र करती नजर आईं. लेकिन इस बार उनका पर्दाफाश हो गया. 

तान्या की एक्टिंग देखकर कई लोग इंप्रेस हुए. उन्हें इंफ्लुएंसर पर गर्व है कि वो अपनी जिंदगी के नए सफर की तरफ आगे बढ़ चुकी हैं. तान्या के लिए फैंस लिख रहे हैं, 'ओह माई गॉड, शानदार तान्या, आगे बढ़ती रहो. आपके लिए बहुत खुश हैं, सब भूल जाओ बस आगे बढ़ना है. हम आपके साथ हैं.' वहीं एक ने लिखा, 'इस लड़की ने तो प्रोफेशनल एक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया.'

मालूम हो कि 'बिग बॉस 19' में जब टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर आई थीं, तब उन्होंने तान्या मित्तल को एक्टिंग का ऑफर दिया था. उन्होंने कहा था कि वो तान्या को लेकर एक शो बनाएंगी. दिलचस्प बात इसमें ये भी थी कि तान्या के साथ, एकता ने अमाल को भी एक्टिंग का ऑफर दिया था. उसके बाद अमाल की तान्या के साथ काम करने पर काफी टांग खिचाई हुई थी. गौरतलब है कि अमाल और तान्या का रिश्ता शो में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. अब, देखना होगा कि इस ऐड के बाद तान्या किस टीवी सीरियल या वेब सीरीज में नजर आएंगी. 

---- समाप्त ----
