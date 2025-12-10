शादीशुदा शख्स को डेट कर रहीं तान्या मित्तल? बोलीं- सिंगल लड़के खत्म हो गए...

बीते रविवार को बिग बॉस 19 के फिनाले का ऐलान हुआ. गौरव खन्ना इस 19वें सीजन के विनर बने. इसी के साथ ये शो खत्म हो गया. हालांकि अब बाहर की दुनिया में कंटेस्टेंट्स के अपना अलग-अलग बिग बॉस खेल रहे हैं. दरअसल तान्या मित्तल और नीलम गिरी के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं हैं.

बिग बॉस 19 में नीलम गिरी और तान्या मित्तल के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखी गई थी. नीलम के एविक्शन पर भी तान्या फूट-फूटकर रोई थीं और कहा था कि वे उन्हें अपना दोस्त मानती हैं. लेकिन अब तान्या ने ही नीलम को अनफॉलो कर दिया. इसके साथ ही बड़े आरोप भी लगाए.

क्या कहा तान्या मित्तल ने?

इंडिया फोरम को दिए इंटरव्यू में तान्या मित्तल से पूछा गया कि नीलम और कुनिका सदानंद ने शो में ये बताया कि आप मैरिड मैन को डेट कर रही हैं? इस पर तान्या ने कहा, 'नीलम का भी एक बहुत बड़ा राज है मेरे पास. मैं वो ना बताऊं तो बहुत अच्छा होगा. कोई भी चैनल मेरी बात को फिर ले नहीं पाएगा. तो उसे जो कहना है वो कहे, जितनी भी बुराई होगी मैं सह लूंगी. किसी के राज, किसी के प्यार, किसी के कैरेक्टर... मतलब देखिए मेरी हालत कैसी हो गई है, मुझे शादीशुदा आदमियों से प्यार करना पड़ रहा है.'

तान्या ने आगे कहा, 'आप लोग जिस आदमी को मेरा बॉयफ्रेंड क्लैम कर रहो हो, वो भी शादीशुदा दो बच्चों का बाप है. ये भी सोचिए कि मैं शादीशुदा आदमी से ही प्यार कर रही हूं, देश में क्या सिंगल लड़के खत्म हो गए? देश में बहुत बनिया है और सिंगल है. मैं शादीशुदा आदमी से प्यार कर, उसका घर बर्बाद नहीं करूंगी. इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरे पास बहुत बड़ा मसाला है. जिस वक्त मुझे नीलम का बताना होगा, मैं बता दूंगी.'

तान्या-नीलम की दोस्ती टूटी

वहीं फिल्म विंडो को दिए इंटरव्यू में तान्या ने कहा, 'मेरी कोई बुराई करेगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगी. मैंने ही उसे(नीलम) रात को खुद ब्लॉक किया है. जब बाहर आकर मैंने इंटरव्यू देखे तो उसमें नीलम कह रही है कि तान्या बहुत फर्जी और नकली है. वो कहीं की महारानी नहीं है. ये सुन मुझे काफी बुरा लगा. ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि तान्या मित्तल और नीलम गिरी की दोस्ती का 'अंत' हो चुका है.

