सुशांत केस में NCB के काम से खुश विकास गुप्ता, बोले- कम वक्त में काफी जांच की है

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में एनसीबी सक्रिय भूमिका निभा रही है. लंबे समय से सीबीआई की जांच धीमी पड़ गई है, लेकिन एनसीबी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है. रिया और शोविक की गिरफ्तारी के बाद अब बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियां भी एनसीबी के रडार पर हैं. ऐसे में टीवी प्रोड्यूसर विकास गुप्ता ने एनसीबी की काफी तारीफ की है.

विकास ने की एनसीबी की तारीफ

विकास गुप्ता की नजरों में सुशांत केस में एनसीबी बेहतरीन काम कर रही है. उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए एनसीबी के एक महीने के काम की जानकारी दी है. वे ट्वीट में लिखते हैं- सिर्फ एक महीने से कम वक्त में एनसीबी ने काफी जांच की है. हर जांच एजेंसी दिन रात एक कर सुशांत की मौत की वजह ढूंढ रही है. सुशांत का हर फैन इस समय एकजुट रहे. सुशांत को न्याय मिलकर रहेगा.

Following r the details of what all has @narcoticsbureau done in just less than a month. The agencies r working round the ⏰ to find who & what’s responsible for #SushantSinghRajput Death. #Warriors4SSR Stay United it’s U who got us all here & it’s U who will get him Justice #VG pic.twitter.com/if8iBgwN5S