'मौत जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस नहीं होता...', इमोशनल कर देगा Sidharth Shukla का पुराना ट्वीट

एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के कुछ घंटों बाद ऑनलाइन एक ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है. यह ट्वीट, सिद्धार्थ शुक्ला द्वारा साल 2017 में किया गया था, जिसमें उन्होंने 'मौत' का जिक्र किया हुआ था. सिद्धार्थ शुक्ला ने इस ट्वीट में लिखा हुआ था, 'मौत जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस नहीं होती है. सबसे बड़ा लॉस तब होता है, जब हमारे अंदर की चीजें मरने लगती हैं, वह भी तब जब हम जी रहे होते हैं.' 24 अक्टूबर 2017 को सिद्धार्थ शुक्ला ने यह ट्वीट शेयर किया था.

सिद्धार्थ ने किया था ट्वीट

बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई. सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में है. सिद्धार्थ का यूं चले जाना सभी को रुला गया है. हर कोई सदमे में है. निधन से पहले रात में सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ था, इसे लेकर हर किसी के मन में सवाल हैं. खबरें हैं कि सिद्धार्थ रात 3 से 3.30 बजे के करीब उठे थे.

Death is not the greatest loss in life .The greatest loss is what dies inside of us while we live.....