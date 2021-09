Sidharth Shukla की मौत का सदमा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे Sidnaaz के वीडियो

बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 40 साल की उम्र में हार्टअटैक की वजह से हो गया. उनके निधन के बाद फैंस का दिल टूट गया. साथ ही सिडनाज की जोड़ी भी टूट गई जिसने फैंस के दिलों में जगह बना ली थी. अब फैंस कभी भी इस जोड़ी को नहीं देख पाएंगे. सिडनाज के फैंस बहुत मायूस हैं और सोशल मीडिया पर कपल की शानदार बॉन्डिंग की तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर रहे हैं. वीडियोज को देख फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं और इस सच को कुबूल नहीं कर पा रहे हैं.

फैंस कर रहे सिडनाज की जोड़ी को मिस

बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला विनर रहे थे. उस दौरान अपने गुस्सैल स्वभाव की वजह से उनकी आलोचना भी हुई थी. मगर इससे भी ज्यादा चर्चा हुई शाहनाग गिल संग उनकी शानदार बॉन्डिंग को लेकर. दोनों ने काफी सारे दिन एक-साथ बिगबॉस के घर पर बिताए. इस दौरान उनके बीच मनमुटाव भी हुआ मगर उसका असर दोनों के रिश्ते पर नहीं पड़ा. ये दो दिल कुछ इस तरह मिले कि शो के खत्म होने के बाद भी इनकी चर्चा हर तरफ हुई. दोनों वीडियो सॉन्ग में नजर आए और उनका रोमांस सभी को भाया.

आज शाम 5 बजे Sidharth Shukla की प्रेयर मीट, फैंस भी हो सकते हैं शामिल

वायरल हो रहे सिडनाज के वीडियोज

सोशल मीडिया पर आए दिन सिडनाज ट्रेंड करता रहता था. और अब जब सिद्धार्थ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है तो उन्हें याद कर फैंस इमोशनल हो रहे हैं. सभी सिड के वापस आने की कामना कर रहे हैं. शहनाज गिल के बारे में सोच कर भी लोग दुखी हो रहे हैं. मगर सिडनाज के फैंस इस जोड़ी को कभी नहीं भुला सकते. सोशल मीडिया पर दोनों के क्यूट वीडियोज कि क्लिप्स शेयर कर फैंस फिर से उन बीतें लम्हों में जीने की कोशिश कर रहे हैं जब इन दोनों के बीच की शानदार केमिस्ट्री देख वे एंटरटेन हुआ करते थे.

