Shehnaaz Gill talk about Sidharth Shukla death: सिद्धार्थ की मौत पर बोलीं शहनाज गिल- मेरा रास्ता भगवान ने बनाया है, तभी मैं उसे मिली

दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ब्रह्माकुमारी से जुड़े थे, यह बात किसी से नहीं छिपी है. एक्टर के निधन के बाद इनका अंतिम संस्कार ब्रह्माकुमारी के रीति-रिवाज के मुताबिक ही किया गया था. बीके शिवानी ने वर्चुअल प्रेयर मीटिंग की थी. सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद शहनाज गिल ने ब्रह्माकुमारी को चुना और उनका रास्ता अपनाया. यूट्यूब पर शहनाज गिल ने मंगलवार को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह बीके शिवानी संग बातचीत करती नजर आईं.

इस वीडियो में शहनाज गिल ने बताया कि किस तरह वह सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद लाइफ से निराश हो गई थीं. मेडिटेशन के जरिए उन्होंने कैसे खुद को बाहर निकाला और ब्रह्माकुमारी का रास्ता चुना. सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को लाइफ के बारे में कई चीजें सिखाईं, इसके बारे में भी एक्ट्रेस ने जिक्र किया. वीडियो में शहनाज गिल काफी मैच्योरिटी से बात करती नजर आईं.

