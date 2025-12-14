'बिग बॉस 19' के बाद पलटी प्रणित मोरे की किस्मत! चंद लम्हों में सोल्ड आउट हुआ कॉमेडियन का स्टैंडअप शो

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस' ने कई लोगों की किस्मत चमकाई है. जो भी कंटेस्टेंट उनके शो का हिस्सा रहा है, उसकी जिंदगी बाद में बदलती नजर आई है. हाल ही में 'बिग बॉस 19' खत्म हुआ, जिसके बाद तान्या मित्तल ने अपना पहला एड शूट किया जो काफी वायरल हुआ. अब कॉमेडियन प्रणित मोरे भी अपने काम में तरक्की की राह में आगे बढ़ गए हैं.

सोल्ड आउट हुआ प्रणित मोरे का स्टैंडअप शो

प्रणित ने शो से बाहर आने के बाद अपना पहला स्टैंडअप शो अनाउंस किया था. ये शो उन्होंने खास अपने 'बिग बॉस 19' के साथियों के लिए रखा था, जिसमें आम ऑडियंस भी आ सकती थी. कॉमेडियन ने शनिवार के दिन अपने शो की टिकट की सेल शुरू की थी. टिकट बुकिंग वेबसाइट बुक माई शो के अनुसार, प्रणित का शो संडे यानी 14 दिसंबर के दिन 'द हैबिटेट' में हुआ.

ये करीब डेढ़ घंटे का शो था, जिसमें सबसे अनोखी बात यह थी कि इसकी सारी टिकट बस चंद पलों में ही बिक गई थीं. कहा जा रहा है कि जैसे ही टिकट ऑनलाइन लाइव हुई, उससे आधे घंटे के अंदर-अंदर सारी टिकटें बिक गईं. खुद प्रणित ने भी इस शो के 'सोल्ड आउट' होने की न्यूज अपनी इंस्टा स्टोरी से शेयर की.

सोल्ड आउट हुआ प्रणित मोरे का शो (Photo: Instagram/Pranit More)

उन्होंने रोने वाले इमोजी के साथ लिखा, 'ये शो तो तुरंत सोल्ड आउट हो गया. दिल से सबको थैंकयू. बहुत जल्दी नया टूर अनाउंस करूंगा, और भी बड़े शोज और भी ज्यादा मजे.' प्रणित मोरे के शो की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर भी देखने मिली. आवेज दरबार, बसीर अली, नेहल चुडासमा, नगमा मिराजकर, गौरव खन्ना समेत कई 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट्स प्रणित के शो में आए.

फैंस ने भी प्रणित के शो को बहुत पसंद किया. उन्होंने भी अपने रिएक्शन वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर किए. अब सभी को प्रणित मोरे के अगले स्टैंडअप शो का इंतजार है. साथ ही उन्हें ये भी देखना है कि क्या प्रणित, 'बिग बॉस' के बाद 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे पॉपुलर रियलिटी शो का भी हिस्सा बनेंगे या नहीं.

