पवन सिंह ने नहीं की धमकी की परवाह, सलमान खान को बताया 'भाई', बिग बॉस में जमाया रंग

हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बीच बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले के दिन भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने अपने अंदाज का तड़का लगाया. 'तोहरे जैसन भाई कहां...' गाते हुए उन्होंने स्टेज पर एंट्री ली. और आते ही सबका दिल जीत लिया. गैंगस्टर की ओर से कहा गया था कि अगर वो अगर सलमान खान के साथ दिखे तो आगे कभी काम नहीं कर पाएंगे.

सलमान खान के फैन पवन सिंह

पवन सिंह ने किसी धमकी की परवाह ना करते हुए शो में खूब रंग जमाया. पावर स्टार ने ना सिर्फ अपने गाने और डांस से सबका दिल जीता, बल्कि वो सलमान के फैन होते भी नजर आए. जब सलमान ने भोजपुरी स्टार की तारीफ की तो पवन ने सलमान को बड़ा भाई बताया, और कहा कि आपसे बड़ा कोई नहीं है. इसके बाद सलमान ने उन्हें गले लगाया और उनका जोरदार स्वागत किया.

पवन बोले- सर मैं दिल से आपको भैया बोलना चाहता हूं. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. आज आपके सामने खड़े होने का मौका मिला, मेरा जीवन सफल हो गया. रही बात गर्दा उड़ाने की और तहलका मचाने की तो, वो तो इन्होंने (टॉप 5) मचा रखा है. पवन ने इसके बाद सभी को बिगबॉस को हिट करने के लिए बधाई दी.

ट्रेंड सेटर पवन की सलमान ने की तारीफ

हालांकि बातचीत का सिलसिला यहीं नहीं रुका, आगे सलमान ने कहा कि- पवन आपको तो वायरल होने की आदत लग गई है, आप जो भी करते हैं वायरल हो जाता है. कोई जैकेट पहन लेते हैं वायरल हो जाता है, डांस कर लेते हैं वायरल हो जाता है. गाना वायरल, डायलॉग वायरल... आप चलते फिरते ट्रेंड सेटर हो.

पवन ये सुन मुस्कुरा देते हैं और फिर कहते हैं- भैया हम भी ट्रेंड सेटर हैं, आप बोल रहे हो तो, वरना आप असली ट्रेंड सेटर हो. फिर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग भी हैं. पवन की बातों पर तब सब हंस पड़े जब उन्होंने कहा- एक फेमस कंटेस्टेंट है शहबाज उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है. कहां है शहबाज? ये देख कि पवन शहबाज को पहचानते ही नहीं और बात कर रहे हैं, उनकी मासूमियत देख हर कोई हंस पड़ा.

सलमान-नीलम संग थिरके

इसके बाद पवन सिंह ने कंटेस्टेंट्स के साथ थोड़ा हंसी-मजाक किया. शहबाज से अंग्रेजी में तो वहीं फरहाना से रोमांटिक डायलॉग बुलवाए. इसके बाद पवन ने नीलम गिरी की भी तारीफ की. सलमान की रिक्वेस्ट पर उनके साथ भोजपुरी गाने पर डांस किया. वहीं नीलम और पवन ने इसके बाद सलमान के साथ भी डांस किया. पवन ने सलमान की तारीफ में कहा- भैया ने तो गर्दा मचा दिया.

शो में पवन आए और किसी पर गाज ना गिरे, ये तो हो नहीं सकता. उन्होंने टॉप 5 कंटेस्टेंट्स और उनकी फैमिली को एक टास्क दिया, जिसके तहत परिवार के हाथ में उनकी किस्मत की डोर थी. इस टास्क में अमाल मलिक टॉप 5 की रेस से बाहर हो गए.

बिग बॉस 19 के विनर टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना रहे. उन्हें 50 लाख की प्राइज मनी के साथ-साथ टास्क में जीती कार भी मिली है.

