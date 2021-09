टोनी कक्कड़ संग निया शर्मा का डांस वीडियो, बैकलेस गाउन में दिखा ग्लैमरस अंदाज

टीवी स्टार निया शर्मा और सिंगर टोनी कक्कड़ का री-यूनियन हुआ. कांटा लगा सॉन्ग की सक्सेस पार्टी में दोनों मिले. निया और टोनी ने म्यूजिक वीडियो वादा में साथ काम किया था, सक्सेस पार्टी में इस सॉन्ग को चलाया गया. निया और टोनी ने इस गाने पर साथ में परफॉर्म किया.

टोनी कक्कड़ संग निया का डांस वीडियो

बुधवार को निया ने टोनी कक्कड़ संग डांस करते हुए अपना वीडियो शेयर किया. वीडियो में निया शर्मा बैकलेस रेड गाउन में नजर आ रही हैं. वे टोनी कक्कड़ का हाथ थामे डांस कर रही हैं. वहीं टोनी कक्कड़ वादा सॉन्ग गा रहे हैं. निया भी टोनी के साथ गुनगुना रही हैं. टोनी और निया की दमदार केमिस्ट्री देख वहां मौजूद सभी लोग इंप्रेस नजर आए.

निया ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा- खूबसूरत वादा सॉन्ग को फिर से जीते हुए, जिसपर हमने सालों पहले साथ में किया था. तुम काफी आगे बढ़ गए हो. आजकल सिर्फ ट्रेंड्स ही क्रिएट कर रहे हो. More power to you:) @anshul300 Thank you . निया की पोस्ट पर टोनी कक्कड़ ने कमेंट करते हुए लिखा- थैंक्यू निया शर्मा इसे स्पेशल बनाने के लिए.

कांटा लगा की सक्सेस पार्टी को नेहा कक्कड़, सुनील ग्रोवर और अवनीत कौर जैसे सितारों ने अटेंड की. बात करें निया शर्मा की तो, उनका लेटेस्ट म्यूजिक एलबम दो घूंट बेहद पसंद किया जा रहा है. म्यूजिक वीडियो में निया का ग्लैमरस अंदाज और शानदार डांस देखने को मिला. निया बीते दिनों अपने नए घर में शिफ्ट हुई हैं. निया ने गृह प्रवेश की तस्वीरें और वीडियो इंस्टा पर शयेर की थीं.