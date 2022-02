जब Munawar Faruqui ने Kangana Ranaut का उड़ाया था मजाक, पुराने ट्वीट Viral, Lock upp में दिखेगी रंजिश?

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के शो लॉकअप की जबरदस्त चर्चा है. शो को दो कंटेस्टेंट कंफर्म मिल चुके हैं. निशा रावल के बाद मुनव्वर फारुखी भी कंगना की जेल के कैदी बनने को तैयार हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये वहीं मुनव्वर फारुखी हैं जिन्होंने कभी कंगना का मजाक उड़ाया था.

मुनव्वर फारुखी हुए ट्रोल

जैसे ही मुनव्वर के कंगना के शो में जाने की बात कंफर्म हुई, सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके मजे लेने लगे. मुनव्वर फारुखी के कंगना के खिलाफ किए गए पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं. उनके स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं. कई लोगों ने मुनव्वर का ये कहते हुए मजाक उड़ाया कि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, मुनव्वर को सबसे बड़ा बेवकूफ तक बता डाला है. ये तो हो गई मुनव्वर फारुखी के ट्रोलिंग को लेकर बात. अब बात करते हैं उस ट्रोलिंग की जो मुनव्वर ने कंगना रनौत के लिए की थी.

रिलीज से पहले Gangubai Kathiawadi की खुली कहानी, Spoiler ने रिवील किया सबसे बड़ा ट्रैक



जब मुनव्वर फारुखी ने कंगना पर साधा था निशाना

नेपोटिज्म का बिगुल फूंकने वाली कंगना रनौत पर मुनव्वर फारुखी इस मुद्दे पर कई बार निशाना साध चुके हैं. कंगना की बहन रंगोली चंदेल को तक मुनव्वर ने अपने ट्वीट में घसीट लिया था. मुनव्वर फारुखी ने लिखा था- कंगना नेपोटिज्म के खिलाफ है. लेकिन खुद की बहन को मैनेजर रखा है. दूसरे में लिखा- कंगना की डायरेक्ट की गई मूवी में लीड में कौन सा न्यूकमर था? oops कंगना ही लीड में थी.

Ad:

use your CRED coins for cashbacks and rewards, i know that sounds ridiculous, its like saying Kangana talking sense!!! #CRED