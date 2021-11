राकेश-नेहा की BB15 में एंट्री, Moose Jattana ने मेकर्स पर लगाए Shamita Shetty को फेवर करने के आरोप

बिग बॉस 15 में कंटेस्टेंट्स का गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है. शो में बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट्स रह चुके राकेश बापट और नेहा भसीन ने वाइल्ड कार्ड एंट्री की है. नेहा और राकेश की एंट्री से जहां शो में नया फ्लेवर एड होता दिखेगा, तो वहीं इन दोनों की एंट्री पर बीबी ओटीटी फेम मूस जट्टाना ने मेकर्स के इस फैसले पर उन्हें खरी-खोटी सुनाई है. मूस का कहना है कि बिग बॉस के मेकर्स शमिता शेट्टी को फेवर कर रहे हैं और उन्हें ऐसे ही शमिता को शो का विनर अनाउंस कर देना चाहिए.

नेहा-राकेश को बोरिंग मानती हैं मूस

मूस जट्टाना ने अपने पोस्ट में राकेश बापट और नेहा भसीन पर भी निशाना साधा है. उन्होंने राकेश और नेहा को बिग बॉस के इतिहास का सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट्स बताया है. मूस ने अपनी पोस्ट में लिखा- शमिता रानी भाई और दोस्तों से भरे अपने महल में हैं. नेहा-राकेश भी जुड़ जाएंगे. इतिहास के सबसे बोरिंग लोग. इसकी जगह ट्रॉफी दिवाली पर दे दो और दिखावा खत्म करो.

Shamita Rani in her castle made of Bhai’s and friends. Soon to be added Neha and Raqesh. The most boring people in history. Iski jaggah trophy Diwali pe dedo aur dikhawa khatam karo @ColorsTV pic.twitter.com/V7qSwNXXAn