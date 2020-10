गजेन्द्र चौहान-मुकेश खन्ना के बीच महाभारत खत्म, नीतीश भारद्वाज ने कराया पैचअप

अधर्म राज ने मुझ पर कई अधार्मिकआरोप लगाएँ हैं जिनका जवाब देना आवश्यक हो गया है।इसलिए मैं अपनी बात जारी रखूँगा।वैसे भी अपने बेतुके आरोपों को न्यायोचित बताते हुए उन्होंने कहा कि खन्ना मेरे सीनियर हैं पर अगर वो बोले मैं भी बोलूँगा।अरे भाई तुम बोलो ताकि लोग तुम्हारा असली चेहरा देखें। अरे मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि तुम्हारा स्वागत है।आओ शास्त्रार्थ करते हैं। देखते हैं किसके घर शीशे के हैं।किसकी अलमारी में स्केलटन पड़े हुए हैं। मैं अपने २० सीरीयल और ६० फ़िल्मों का हिसाब देता हूँ तुम अपने ७०० सीरीयल्ज़ और २०० फ़िल्मों का। देखते हैं तुमने क्या किया मैंने क्या किया। इंडस्ट्री मे तुम्हारी क्या इज़्ज़त है और मेरी क्या।चलो दुनिया को दिखाते हैं।मेरी इज़्ज़त सिर्फ़ इस लिए नहीं कि मैंने पितामह का रोल किया है महाभारत में।तुमने भी अपना रोल किया और तुम आज तक उसी की खा रहे हो। मेरी एक और भी इमिज है जो देश के करोड़ों दिलों में है।और वो है शक्तिमान। फिर मैंने सौगंध, सौदागर, तहलका,यलगार और राजा भी की। तुमने क्या किया। तुम कहते हो मैंने FTII का इन्सल्ट किया।अगर तुम्हारा सपोर्ट करना इन्स्टिटूट का इंसल्ट था तो चलो मैंने किया। तुम आरोप लगाते हो मैं प्रॉमिनेंट लोगों की बात उठा कर अपने आप को लाइम्लायट में रहने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन प्रॉमिनेंट ? कौनसी लाइम लाइट ? मैं लाइम लाइट में १९९० में भी था और आज २०२० में भी। मेरी शक्तिमान आज भी चल रही और आगे भी चलेगी। मुझे इनसे जिन्हें तुम प्रॉमिनेंट कहते हो कुछ नहीं चाहिए।अगर ये महाभारत से छेड़ छाड़ करते हैं, समाज में गन्दे मेसजेज़ देते हैं तो मैं बोलूँगा अवश्य।।

