खतरों के खिलाड़ी से बाहर हुईं सना मकबूल, एविक्शन के बाद एक्ट्रेस ने किया ये पोस्ट

रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी जबरदस्त चर्चा में है. शो का विनर कौन होगा जल्द ही इसके बारे में भी पता चल जाएगा. शो फिनाले के बहुत करीब है. वहीं एक्ट्रेस सना मकबूल का फिनाले वीक से पहले एविक्शन हो गया है. शो से एविक्शन होने के बाद सना मकबूल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है.

सना ने लिखी ये पोस्ट

सना ने लिखा- 'इस शो को करने का मेरा निर्णय पूरी तरह से सही था. नफरत के लिए भी आप सभी का धन्यवाद अगर है तो. आप सभी ने मुझे जो भरपूर प्यार दिया है, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है. मैं स्वीकार करती हूं कि मैं कम बोलती हूं. लेकिन मेरे शब्दों की कीमत है, आप सभी को प्यार.' शो में सना की जर्नी अच्छी रही. उन्होंने काफी खतरनाक स्टंट परफॉर्म किए. शो में सना मकबूल और विशाल आदित्य सिंह के बीच कुछ प्यार भरे पल भी देखने को मिले. बाकी कंटेस्टेंट्स दोनों को टीज करते भी दिखे. इसके बाद खबरें आई कि सना और विशाल एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.



My decision to do this show , was totally worth it, Thank you all for the hatred ( if you have any against) The immense love you all have given me , your support means a lot 😇💐 i accept I speak less . But my words is value more ❤️ love you all 😇 pic.twitter.com/hMrrD6n2E1