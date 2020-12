KBC: अमिताभ ने बताया बचपन में फेवरेट थी ये कार, सामने वाले घर में देखकर होती थी जलन

कौन बनेगा करोड़पति के बुधवार के एपिसोड की शुरुआत हुई मंगलवार के रोल ओवर कंटेस्टेंट अनामया योगेश दिवाकर के साथ. अमिताभ बच्चन के सामने हॉटसीट पर बैठे उडुपी, कर्नाटक से आए अनामया को कारों की जबरदस्त जानकारी थी. सवाल जवाब के दौरान जिक्र जब कारों का आया तो अनामया ने बताया कि शो में उनके कमरे में मस्टैंग कार का एक पोस्टर लगा हुआ है. अनामया ने बताया कि मस्टैंग उनकी पसंदीदा कारों में से एक है.

बातचीत के दौरान अमिताभ बच्चन ने भी अपने बचपन का एक किस्सा शो पर साझा किया. अमिताभ बच्चन ने बताया कि बचपन में मस्टैंग उनकी भी पसंदीदा कार थी. बिग बी ने कहा कि जब वह दिल्ली में रह रहे थे तो उनके घर के सामने प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड रहा करते थे जिनके पास मस्टैंग गाड़ी थी. अमिताभ ने बताया कि उन्हें तब वो गाड़ी देखकर अपने घर के सामने रहने वाले इस शख्स से जलन होती थी और वह सोचा करते थे कि मौका मिला तो कभी वह ये गाड़ी खरीदेंगे.

अमिताभ ने बताया कि वह ये गाड़ी कभी खरीद तो नहीं सके लेकिन उनके एक दोस्त के पास ये गाड़ी थी, तो उन्हें जब भी मौका मिला करता था वह जाकर ये गाड़ी जरूर चलाया करते थे. बता दें कि बुधवार को हॉटसीट पर बैठे अनामया को कारों में बेहद दिलचस्पी थी और उन्होंने कहा कि वह कौन बनेगा करोड़पति से जो भी धनराशि जीतेंगे उसका इस्तेमाल वह कारों की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने में फंड के तौर पर करेंगे.

Stay tuned to our #StudentsSpecialWeek tonight at 9PM and watch our little genius ANAMAYA DIWAKAR sharing light-hearted moments with AB. #KBC12 @SrBachchan @SPNStudioNEXT pic.twitter.com/dsJf0Jl88B