तीन हफ्ते में तीन करोड़पति, केबीसी में इस बार महिलाओं का बज रहा है डंका

कौन बनेगा करोड़पति के बुधवार के एपिसोड में शो को इस सीजन की तीसरी करोड़पति मिलने वाली है. देखना ये है कि क्या वो सातवें सवाल का सामने करके इतिहास रचने में कामयाब होंगी ना नहीं. अनुपा दास इस सीजन की तीसरी करोड़पति होंगी और इस सीजन की पिछली दोनों करोड़पति भी महिलाएं ही रही हैं.

छत्तीसगढ़ की रहने वाली अनुपा पेशे से टीचर हैं. उनके पहले इस सीजन में करोड़पति बन चुकीं मोहिता दास आईपीएस अफसर थीं व नाजिया नसीम एक ग्रुप मैनेजर थीं. कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सीजन में महिला प्रतिभागियों ने लगातार करोड़पति बनकर हैट्रिक लगा दी है.

हालांकि शो को अभी भी उस होनहार खिलाड़ी का इंतजार है जो 7 करोड़ के सवाल का सही जवाब देकर इतिहास रच देगा. बात करें अनुपा दास की तो अमिताभ बच्चन मंगलवार के एपिसोड में उनसे काफी प्रभावित नजर आए.

