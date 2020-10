कपिल के शो में पत्नी संग पहुंचे सुरेश रैना, कॉमेडियन की बेटी के लिए लाए तोहफे

क्रिकेट की दुनिया से दूर सुरेश रैना ने अब द कपिल शर्मा शो पर दस्तक दी है. क्रिकेटर अपनी पत्नी प्रियंका रैना संग पहली बार कपिल के शो पर पहुंचे हैं. सोशल मीडिया पर दोनों सुरेश और प्रियंका ने सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. वहीं कपिल ने भी दोनों का शुक्रिया अदा किया है. वायरल फोटोज को देख समझ आ रहा है कि इस खूबसूरत कपल ने कपिल के शो पर काफी एन्जॉय किया है.

कपिल के शो पर सुरेश रैना

सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर कई फोटोज शेयर कर कपिल शर्मा की जमकर तारीफ की है. उनके मुताबिक, कॉमेडियन हमेशा से ही बेस्ट होस्ट रहे हैं और उनके साथ समय बितना हमेशा अच्छा रहा है. वे लिखते हैं- कितना बेहतरीन शो है ये, हमेशा की तरह कपिल लाजवाब होस्ट रहे हैं. पूरी टीम ने इस शूट को काफी मजेदार बना दिया. हमें यहां बुलाने के लिए आप सभी का शुक्रिया.

रैना की पत्नी प्रियंका ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की थी. उन्होंने लिखा था- मेरे लिए और रैना के लिए ये बेहतरीन अनुभव था. मैं बहुत खुश हूं. कपिल, अर्चना, कृष्णा,सभी का दिल से शुक्रिया.

What a fantastic show it’s been, @KapilSharmaK9 as always you have been such an amazing host. The whole team & crew made it such a fun shoot. Thank you everyone for having us & giving a big shoutout to @maateCare pic.twitter.com/uPsL96p8ik