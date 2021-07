The Kapil Sharma Show: सुदेश लहरी की हो रही शो में एंट्री, कपिल ने शेयर की लेटेस्ट PHOTOS

टीवी की दुनिया में सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग और दर्शकों का चहेता द कपिल शर्मा शो अब एक बार फिर से ऑन एयर होने जा रहा है. शो को लेकर कई सारी डिटेल्स सामने आई हैं और ये सारी डिटेल्स फैंस को खुश होने की वजह दे रही हैं. जब से शो बंद हुआ था तबसे कपिल शर्मा शो के दुनियाभर में फैले प्रशंसक हताश हो गए थे और सोशल मीडिया पर भी काफी समय से इसे दोबारा ऑन एयर करने की रिक्वेस्ट की जा रही थी. अब कपिल शर्मा ने भी कुछ फोटोज शेयर कर शो को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी हैं. फोटोज में एक ऐसा सरप्राइज भी है जिसने फैंस की खुशी को दोगुना कर दिया है.

सुदेश लहरी की एंट्री

हाल ही में कपिल शर्मा ने ट्विटर पर द कपिल शर्मा शो की कास्ट के साथ अपनी फोटो शेयर की है. फोटो में भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, चंदन प्रभाकर और कपिल शर्मा नजर आ रहे हैं. इसके अलावा तस्वीर में सुदेश लहरी भी हैं. सुदेश के साथ कपिल शर्मा पहले भी काम कर चुके हैं और कृष्णा संग सुदेश की बॉन्डिंग को भला कौन भूल सकता है. तो कपिल शर्मा द्वारा शेयर की गई ये लेटेस्ट फोटोज ये साबित कर रही हैं कि इस बार कपिल शर्मा शो की वापसी कॉमेडी सर्कस के रियूनियन के साथ हो रही है.

new beginning with all the old faces 😜 🤩 #tkss #thekapilsharmashow #blessings #gratitude #comingsoon ❤️🙏 pic.twitter.com/RSg5Ywjwo8