कविता के एविक्शन की दुआ करने वालों को काम्या का जवाब- अभी बहुत टाइम है

बिग बॉस 14 में कविता कौशिक ने बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स एंट्री की थी. एक ही हफ्ते में कविता अपने बॉसी नेचर की वजह से कई घरवालों के निशाने पर आ गई हैं. कविता कौशिक रेड जोन में हैं और नॉमिनेटेड हैं. वे घर में रहेंगी या जाएंगी इसका खुलासा सोमवार के एपिसोड में होगा. इस बीच कई यूजर्स कविता के बिग बॉस के एविक्ट होने की दुआ कर रहे थे. ऐसे लोगों को कविता की दोस्त काम्या पंजाबी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है.

कविता को काम्या पंजाबी का भरपूर सपोर्ट

काम्या ने कविता का सपोर्ट करते हुए शो का वो क्लिप शेयर किया है, जहां सलमान खान ने कविता के एविक्शन की बात कही थी. लेकिन बाद में इसे मजाक बताया था. काम्या ने ट्वीट कर लिखा- हाहा दुश्मन ज्यादा खुश ना हो, और वो दोस्त जो शादी में आए थे जो दोस्ती के लिबास में दुश्मन हैं वो भी खुश ना हो. क्योंकि कविता नहीं आ रही बाहर. अभी बहुत टाइम है इसलिए थोड़ा योगा कर लो. जलन कम हो जाए शायद. उफ इनका तो योगा से भी कुछ नहीं होगा.

Haha dushman jyada khush na ho, aur woh dost jo shadi meh aaye the jo dost ke libaas meh dushman hai woh bhi khush na ho kyuki #KK nahi aa rahi bahar abhi bahot time hai issiliye thoda yoga kar lo jalan kam ho jaye shayad,uff inka toh yoga se bhi kuch nahi hoga🤪 #BB14 @ColorsTV https://t.co/FZ5aFkoAkz

Makers ussi ko target karte hai jisme koi baat hoti hai aur dum hota hai 🤩 target honge tabhi toh dikhenge bhi na..jyada mat socho just njoy the show🥳💖these girls are super strong #RubinaDiliak #KavitaKaushik #JasminBhasin @ColorsTV #BB14 @Iamkavitak @jasminbhasin @RubiDilaik https://t.co/KuOEpEw62G