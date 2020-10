रुबीना के बिग बॉस ना देखने के दावे में कितनी सच्चाई? काम्या पंजाबी ने बताया

बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट रुबीना दिलैक चर्चा में बनी हुई हैं. रुबीना ने दावा किया था कि उन्होंने बिग बॉस का कोई भी सीजन नहीं देखा है. वहीं अभिनव ने बिग बॉस के 2 एपिसोड्स देखे जाने की बात कही थी. रुबीना-अभिनव के इस दावे के बाद एक्ट्रेस का एक वीडियो एक्स कंटेस्टेंट मनु पंजाबी ने शेयर किया. जिसमें रुबीना बिग बॉस से जुड़े सवालों के आसानी से जवाब देती दिखीं.

रुबीना के बिग बॉस ना देखने पर काम्या पंजाबी ने क्या कहा?

सीरियल शक्ति में रुबीना की को-स्टार रहीं काम्या पंजाबी ने इस पर रिएक्ट किया है. काम्या का कहना है कि ये सच है रुबीना ने बिग बॉस शो नहीं देखा है. काम्या पंजाबी ने ट्वीट कर लिखा- मैं अच्छे गेम को सपोर्ट करती हूं. और हां ये सच है कि रुबीना ने कभी बिग बॉस फॉलो नहीं किया. वो जो कुछ भी जानती है अपने दोस्तों के जरिए, सेट पर शो के बारे में बातें होती थीं उससे, सोशल मीडिया से, अपने उन दोस्तों से जो शो का हिस्सा रहे यकीनन मुझसे भी. अभिनव के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती लेकिन रुबीना ने सच में ये शो नहीं देखा है.

Well i only support good game! N yes its true #Rubina never followed da show,watever she knew or knows dats only thru frnds n people talking abt it on da sets,social media, contestants who r frnds n ofcourse me!Cant comment on abhinav but rubina 4sure! @ColorsTV #BB14 @RubiDilaik