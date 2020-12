बिग बॉस पर कंटेस्टेंट जान कुमार ने उठाए सवाल, गेम शो बनता जा रहा है रिजॉर्ट

बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य की रिएंट्री से उनके फैंस बहुत खुश हैं. वहीं कुछ के लिए ये शॉक‍िंग है. बिग बॉस 14 के एक्स-कंटेस्टेंट रहे जान कुमार सानू ने भी राहुल वैद्य के शो में वापस आने पर कमेंट किया है. जान ने अपने ट्वीट में पव‍ित्रा पुनिया और शार्दुल पंड‍ित को भी टैग क‍िया है.

जान ने लिखा- 'यार ये कमाल है. वेकेशन के बाद राहुल वैद्य वापस आ गया. काश हमें भी वेकेशन मिलता ऐसे. @pavitrapunia_@shardulpandit11 '. जान ने इस ट्वीट में चैनल को भी टैग करते हुए लिखा- बिग बॉस बड़ा रिजॉर्ट बनता जा रहा है. इसपर शार्दुल पंड‍ित ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा- 'भाई तू ही जा, निक्की तंबोली तो है मेरा तो वैसे भी कौन मंजू'. शार्दुल का इशारा था कि जान के लिए बिग बॉस के घर में अब निक्की तंबोली है पर उनके लिए तो कोई भी नहीं है. अब जान का यह कमेंट या तो तंज था या फ‍िर राहुल के लिए कॉम्प्लीमेंट, ये तो वही जानें.

Yaar ye kamaal hai. Vacation ke baad @rahulvaidya23 is back !!! Kaash hume bhi vacation milta aisa @PavitraPunia_ @shardulpandit11 🥰🤣@ColorsTV @BiggBoss @EndemolShineIND @OrmaxMedia 🤣😂 Bigg Boss is becoming Bigg Resort !😂