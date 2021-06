Indian Idol 12: जावेद अख्तर ने की शानमुखप्रिया की तारीफ, ट्रोल्स बोले कितने पैसे ऑफर हुए?

सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 कई सारे कारणों से विवादों में चल रहा है. किसी भी सिंगिंग रियलिटी शो को लेकर इससे पहले इतना विवाद नहीं देखने को मिला था. इस बार के शो में तो कंटेस्टेंट से लेकर जज तक ट्रोल हो रहे हैं. सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि इस बार शो में स्पेशल गेस्ट्स को भी ट्रोल किया जा रहा है. ये सिलसिला किशोर कुमार के बेटे और दिग्गज सिंगर अमित कुमार से शुरू हुआ था और अब बॉलीवुड के सीनियर लिरिस्ट जावेद अख्तर तक पहुंच गया है. उन्हें शो की कंटेस्टेंट शानमुखप्रिया की सिंगिंग की तारीफ करने की वजह से ट्रोल किया गया.

स्पेशल गेस्ट बनकर नजर आए जावेद अख्तर

हाल ही में इंडियन आइडल 12 के मंच पर जावेद अख्तर खास मेहमान के तौर पर पहुंचे. इस दौरान उन्हें शो की तरफ से ट्रिब्यूट दिया गया और उनके लिखे हुए गानों पर कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्म किया. अपनी सिंगिंग स्टाइल के लिए पहले से ही संगीत प्रेमियों की आलोचना झेल रहीं सिंगर शनमुखप्रिया ने जब जावेद अख्तर के लिखे गाने को गाया तो जावेद अख्तर बहुत खुश हुए. उन्होंने शनमुखप्रिया की तारीफ की और कहा- मैंने यूट्यूब पर तुम्हारे कई सारे गाने देखे हैं और आज मैं तुम्हें लाइव परफॉर्म करते हुए देख रहा हूं. जैसे तुम काम कर रही हो वैसे काम करती जाओ. आपका भविष्य बहुत उज्वल है.

शानमुखप्रिया की सिंगिंग स्टाइल पर बने मीम्स

जावेद अख्तर ने तो शनमुखप्रिया के गाने की तारीफ कर दी मगर फैंस को ये कुछ रास नहीं आया. सोशल मीडिया यूजर्स ने शानमुखप्रिया को उनकी सिंगिंग स्टाइल के लिए तो ट्रोल किया ही साथ ही जावेद अख्तर की भी खिंचाई कर दी. एक शख्स ने मीम शेयर किया जिसमें लिखा था- 50 रुपए काट इसके ओवरचिल्लाने का, एक शख्स ने लिखा- शनमुखप्रिया सिर्फ चिल्लाती हैं. उनकी वॉइस क्वालिटी भी नहीं है. इंडियन आइडल 2021 से मेरा इंटरेस्ट हट गया. एक शख्स ने लिखा कि शनमुखप्रिया की तरह ही उसके फैंस भी चिल्लाते रहते हैं.

Desperate attempt by #IndianIdol2021 #IndianIdol to rebuild image of #ShanmukhaPriya aka Song Killer they even used #JavedAkhtar for it. In the process they made it even more evident that the criticism she is facing is true. Atleast now throw her out or make her the winner.