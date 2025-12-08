scorecardresearch
 
Bigg Boss 19: 'ट्रॉफी नहीं, लेकिन दिल जीत लिया', गौरव खन्ना से हारने पर बोलीं फरहाना भट्ट, कहा- मेरा मकसद...

'बिग बॉस' की ट्रॉफी फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना से सिर्फ चंद वोट्स के कारण हार गई हैं. फिनाले हारने के बाद, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये शो वो भले नहीं जीत पाईं, लेकिन लोगों का दिल जरूर जीत गईं.

'बिग बॉस' हारने के बाद बोलीं फरहाना भट्ट (Photo: ITG)
सलमान खान का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' 15 हफ्तों बाद फाइनली खत्म हो चुका है. इस शो को टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना ने जीत लिया. शो में उनका सफर भले ही जैसा था, मगर जनता के वोट्स ने उन्हें जीत हासिल कराई. हालांकि कई लोगों को फरहाना भट्ट के लिए भी बुरा लगा. वो ट्रॉफी के इतने करीब आकर भी उसे जीत नहीं पाईं.

'बिग बॉस' हारने पर क्या बोलीं फरहाना भट्ट?

फिनाले के बाद फरहाना ने मीडिया से बातचीत के दौरान 'बिग बॉस 19' में अपनी जर्नी पर खुलकर बात की. इसी दौरान उन्होंने गौरव खन्ना से फिनाले हार जाने पर भी रिएक्ट किया. कश्मीरी एक्ट्रेस ने कहा, 'ट्रॉफी पर मेरी नजर कभी थी ही नहीं. मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं लोगों का दिल जीतूं और उनके दिलों में अपना घर करूं.'

'तो वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है, ट्रॉफी मिले ना मिले. ट्रॉफी गौरव खन्ना को मिली, मैंने दिल जीते. जब आप घर में होते हो, तो आपको चीजें समझने में थोड़ा वक्त लगता है. लेकिन मैं जिस तरह शो में आगे जा रही थी, मुझे यकीन था कि हां मैं टॉप 2 में तो रहूंगी.' फरहाना ने आगे टीवी पर भी काम करने पर बात की. मालूम हो कि एक्ट्रेस ने शो के दौरान टेलीविजन इंडस्ट्री को लेकर कई विवादित बातें कही थीं.

टीवी पर दोबारा काम करेंगी फरहाना?

अब फिनाले खत्म होने के बाद, फरहाना ने कहा, 'टीवी पर अगर मुझे मौका मिलेगा, तो मैं जरूर काम करना चाहूंगी. ऐसा नहीं है कि मैं मना कर दूंगी. वो उस वक्त हालात वैसे थे, जिसमें मैंने गौरव को जो कुछ भी कहा.' अंत में फरहाना ने अपनी विलेन वाली इमेज पर भी बात की. उन्होंने कहा कि भले ही शो में उन्हें विलेन की तरह दिखाया गया हो, लेकिन उनकी जर्नी का अंत एक सुपरहीरो नोट पर हुआ है.

बता दें कि 'बिग बॉस 19' के फिनाले में अमाल मलिक, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल भी टॉप 5 में शामिल थे. मगर जनता के कम वोट्स के चलते अमाल चौथे रनर-अप, तान्या तीसरी रनर-अप और प्रणित दूसरे रनर-अप रहे. गौरव खन्ना को शो की ट्रॉफी के साथ-साथ 50 लाख रुपये का इनाम भी मिला. उनकी जीत से कई लोगों को खुशी मिली, तो कोई थोड़ा गम में भी था क्योंकि वो शो जीतने के करीब पहुंचकर भी उसे जीत नहीं पाया. 

---- समाप्त ----
