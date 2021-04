एकता कपूर ने किया वर्डिक्ट-2 का ऐलान, सोशल मीडिया पर शेयर की किताबों की तस्वीर

दिग्गज फिल्म निर्माता एकता कपूर की वेब सीरीज The Verdict – State vs Nanavati को पब्लिक से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. ये सीरीज 1995 के K . M. Nanavati v. State of Maharashtra केस पर आधारित थी जिसमें भारतीय नेवल कमांड ऑफिसर कवास नानावटी पर प्रेम आहूजा के मर्डर का आरोप लगा था. इस सीरीज को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद अब जल्द ही दर्शकों को इस सीरीज का अगला पार्ट देखने को मिलेगा.

मंगलवार को एकता कपूर ने इस सीरीज के सीक्वल का ऐलान किया. एकता ने सोशल मीडिया पर उस किताब की तस्वीरें पोस्ट की हैं जिस पर ये सीरीज आधारित है. तस्वीरें साझा करते हुए एकता ने सीरीज के अगले पार्ट के बारे में बताया है. एकता ने किताब की तस्वीर साझा करते हुए लिखा- Verdict 2: People Vs Indira Gandhi. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "दूसरे फैसले का समय आ गया है."

एकता ने लिखा, लोग बनाम इंदिरा गांधी. एक महिला जो तारीफ और निंदा दोनों का विषय रही. हमारी सबसे महत्वाकांक्षी कहानी आधारित हैं इन बेस्ट सेलिंग बुक्स पर. बता दें कि वर्डिक्ट-2 की कहानी को इमरजेंसी के दौर से जोड़ा गया है. कहानी को देश में इमरजेंसी लागू किए जाने के फैसले से जोड़ा गया है और उस दौर को दिखाया जाएगा जब इंदिया गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं.

कैसी थी पहली सीरीज?

उन्होंने कहा, "वर्डिक्ट-2 की कहानी The Case That Shook India, The Verdict That Led To Emergency और Emergency Retold जैसे किताबों पर आधारित रखा गया है. बता दें कि एकता कपूर की सीरीज वर्डिक्ट साल 2019 में रिलीज हुई थी. एकता के प्लेटफॉर्म ALT बाजाली पर इसे 30 सितंबर को रिलीज किया गया था और इसमें कुल 10 एपिसोड थे. सीरीज में मानव कौल, एली अवराम, सुमित व्यास और विरफ पटेल जैसे कलाकारों ने काम किया था.