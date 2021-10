Donal Bisht ने किया Bigg Boss को एक्सपोज! कंफेशन रूम में कंटेस्टेंट्स से होती हैं सीक्रेट बातें?

टीवी एक्ट्रेस डोनल बिष्ट का बिग बॉस हाउस में सफर 2 हफ्तों में ही खत्म हो गया था. एक्ट्रेस की शो में ज्यादातर घरवालों से नहीं पटी थी. डोनल बिष्ट ने अपने एविक्शन को अनफेयर बताया है. वीजे एंडी को दिए इंटरव्यू में डोनल ने शो के मेकर्स पर सवाल उठाए हैं.

डोनल बिष्ट ने किया बिग बॉस को एक्सपोज!

डोनल बिष्ट के मुताबिक, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, जय भानुशाली, सिम्बा नागपाल और अकासा सिंह को अक्सर कंफेशन रूम में बुलाया जाता था. वीजे एंडी ने डोनल से सवाल पूछा कि अब हम सोशल मीडिया पर #TejRan (तेजस्वी प्रकाश-करण कुंद्रा) काफी ज्यादा देख रहे हैं. क्या अंदर मैसेज गया था कि #TejRan करो. जवाब में डोनल ने कहा- लगता है कि ऐसा हुआ होगा क्योंकि तीन-चार कंटेस्टेंट्स को अंदर कंफेशन रूम में बुलाते थे. करण, तेजस्वी, जय, अकासा, सिंबा को मेरे सामने बुलाया था. जब पूछा तो कहते थे पर्सनल इश्यू है. मैं नहीं कह सकती कि ऐसा कुछ था या नहीं.

