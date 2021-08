Bigg Boss: माधुरी दीक्षित के शो से विदा होकर करण के शो में पहुंचे निशांत भट्ट

टीवी का सबसे बड़ा और हिट रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी का धमाकेदार आगाज हो चुका है. एक के बाद एक कंटेस्टेंट्स शो में एंट्री कर रहे हैं. इस साल बिग बॉस ओटीटी में कलर्स के डांस रियलिटी शो डांस दीवाने के कोरियोग्राफर निशांत भट्ट ने भी शो में पार्टिसिपेट किया है.

निशांत भट्ट ने अपने ही अंदाज में की शो में एंट्री

निशांत भट्ट ने करण जौहर के शो में सबसे खास अंदाज में एंट्री की है. उन्हें डांस दीवाने में पहले शानदार डांस किया और इसके बाद टुकुर-टुकुर सॉन्ग पर डांस करते हुए बिग बॉस ओटीटी के घर में एंट्री की है.

रणबीर कपूर के गाने को कोरियोग्राफ कर चुके हैं निशांत

कम लगो जानते हैं कि निशांत भट्ट ने ऐ दिल है मुश्किल गाने पर कोरियोग्राफी की थी. इसका जिक्र करण जौहर ने निशांत की एंट्री पर किया.

Bigg Boss OTT: रियलिटी शो से गहरा रिश्ता, शो में ग्लैमर बढ़ाने आ रही हैं दिव्या अग्रवाल

Lavani ka thumka ya ballroom ka maska? Kaunsa andaaz dikhayenge Nishant Bhatt #BiggBossOTT main. Comment and tell us! Are you watching the premiere: https://t.co/JWwwIBqpDA#Voot #BBOTT #BBOTT24x7 #ItnaOTT @JustVoot pic.twitter.com/bVONc9KXXv