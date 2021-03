डांस दीवाने पर पहुंचीं जाह्नवी, कंटेस्टेंट का डांस देख पूछा- डेट पर चलोगे?

डांस दीवाने का सीजन 3 शुरू हो चुका है और अभी तक के ऐपिसोड्स दर्शकों को खासा पसंद भी आ रहे हैं और इस बार का टैलेंट भी लगातार इंप्रेस कर रहा है. हाल ही में डांस दीवाने के सेट पर एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और वरुण शर्मा ने एंट्री ली थी. दोनों अपनी फिल्म रूही को प्रमोट करने के लिए पहुंचे थे. अब वैसे तो गेस्ट का काम सिर्फ फिल्म के बारे में बताना और कुछ तारीफ करने तक सीमित रहता है, लेकिन जाह्ववी ने कुछ ऐसा कर दिया कि सभी हैरान रह गए.

जाह्नवी ने किसे दिया डेट का ऑफर?

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिख रहा है कि जाह्नवी कपूर एक कंटेस्टेंट संग फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हैं. वे उस कंटेस्टेंट संग डेट पर जाने की बात कह देती हैं. अब दरअसल एक कंटेस्टेंट काफी शानदार डांस करता है, ऐसा डांस कि तमाम जजेस उसकी तारीफ करने को मजबूर दिखते हैं. इस लिस्ट में जाह्नवी का नाम भी शामिल रहता है जो उन्हें सीधे डेट पर जाने का ऑफर दे देती हैं. ये सुन सेट पर हर कोई हैरान होता ही है, इसके अलावा कंटेस्टेंट भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं दिखता. लेकिन जब वरुण उस कंटेस्टेंट को ये ऑफर स्वीकार करने के लिए कहते हैं, तब दूसरी तरफ से भी हां कह दिया जाता है. सोशल मीडिया पर इस मजेदार वीडियो को कई बार देखा जा रहा है. हर कोई जाह्नवी के इस अंदाज को देख खुश हो गया है.

