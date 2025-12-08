तान्या-फरहाना ने गौरव खन्ना की जीत पर उठाए सवाल, बोले- आदत हो गई है...

'बिग बॉस 19' शो फाइनली 15 हफ्तों बाद अपने अंजाम तक पहुंच गया है. इस सीजन को टीवी के सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर गौरव खन्ना ने जीता. उनकी सूझबूझ और मास्टमाइंड टाइप स्ट्रैटेजी ने उन्हें शो की ट्रॉफी दिलाई. अब शो खत्म होने के बाद, गौरव ने इंडिया टुडे/आजतक संग अपनी जर्नी पर खुलकर बात की है.

बिग बॉस के घर में अपनी जर्नी पर क्या बोले गौरव खन्ना?

अपने सफर के बारे में बात करते हुए जब हमने पूछा कि उन्हें कब लगा कि अब ट्रॉफी पक्की है, तो गौरव ने इसपर कहा, 'जब भी मैं किसी शो में जाता हूं, तो मैं अपना 100% देता हूं. बाकी सारे कंटेस्टेंट भी जीतने आए थे. ये कहना कि मैं जीतने नहीं आया, सबकी बेइज्जती होगी. हां, मैं भी जीतना चाहता था. लेकिन मैं एक-एक दिन को उसी दिन की तरह जीता था. मैं मानता हूं कि धीरे-धीरे ही रेस जीतते हैं. मेरे लिए बिग बॉस मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं. पहले दिन से उछलना-कूदना, गाली-गलौज करना जरूरी नहीं. अपनी स्पीड से दौड़ो, अपने तरीके से खेलो.'

गौरव के लिए घर में कई बातें कही जाती थीं कि वो चुपचाप बैठे कोई खास योगदान नहीं देते थे. खुद सलमान ने भी उनके गेम पर शुरू-शुरू में सवाल उठाया था. शो खत्म होने के बाद तान्या मित्तल और फरहाना ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान एक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन पर कमेंट किया. अब इसपर भी गौरव ने आजतक से बात की.

वो बोले, 'जो मैंने किया, सही किया, ट्रॉफी मेरे पास है ना. मेरा सफर हमेशा से ऊंचाई चढ़ने वाला रहा है, लोग हमेशा शक करते रहे. कानपुर छोड़ा तो बोले वहां मुंबई में क्या करेगा? कोई जान-पहचान नहीं थी, फिर भी गया. टीवी में आया तो बोले ये एक्टर नहीं है, कैसे चलेगा? फिर भी चलता रहा. रियलिटी शो में आया तो बोले पॉपुलर चेहरा है, नहीं चलेगा. फिर भी चला और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ भी जीता. बिग बॉस में भी वही हुआ. अब ये बार-बार होता है तो मैं एक्सपीरियंस्ड हो गया हूं, अच्छे से हैंडल कर लेता हूं.'

इसी बातचीत के अंत में गौरव खन्ना ने 'खतरों के खिलाड़ी' रियलिटी शो में भी हिस्सा लेने का हिंट दिया. मगर फिलहाल उन्होंने ये बात कहकर बातचीत खत्म की कि वो अभी 'बिग बॉस' के बाद थोड़ा आराम करना चाहेंगे.

