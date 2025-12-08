scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तान्या-फरहाना ने गौरव खन्ना की जीत पर उठाए सवाल, बोले- आदत हो गई है...

गौरव खन्ना ने 'बिग बॉस 19' में अपनी शानदार जर्नी के बारे में इंडिया टुडे/आजतक से बातचीत की. उन्होंने उन लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जो शो जीतने के बाद भी उनके शो में योगदान पर सवाल उठा रहे हैं.

Advertisement
X
बिग बॉस में गौरव खन्ना के गेम पर उठे सवाल (Photo: Colors TV)
बिग बॉस में गौरव खन्ना के गेम पर उठे सवाल (Photo: Colors TV)

'बिग बॉस 19' शो फाइनली 15 हफ्तों बाद अपने अंजाम तक पहुंच गया है. इस सीजन को टीवी के सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर गौरव खन्ना ने जीता. उनकी सूझबूझ और मास्टमाइंड टाइप स्ट्रैटेजी ने उन्हें शो की ट्रॉफी दिलाई. अब शो खत्म होने के बाद, गौरव ने इंडिया टुडे/आजतक संग अपनी जर्नी पर खुलकर बात की है.

बिग बॉस के घर में अपनी जर्नी पर क्या बोले गौरव खन्ना?

अपने सफर के बारे में बात करते हुए जब हमने पूछा कि उन्हें कब लगा कि अब ट्रॉफी पक्की है, तो गौरव ने इसपर कहा, 'जब भी मैं किसी शो में जाता हूं, तो मैं अपना 100% देता हूं. बाकी सारे कंटेस्टेंट भी जीतने आए थे. ये कहना कि मैं जीतने नहीं आया, सबकी बेइज्जती होगी. हां, मैं भी जीतना चाहता था. लेकिन मैं एक-एक दिन को उसी दिन की तरह जीता था. मैं मानता हूं कि धीरे-धीरे ही रेस जीतते हैं. मेरे लिए बिग बॉस मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं. पहले दिन से उछलना-कूदना, गाली-गलौज करना जरूरी नहीं. अपनी स्पीड से दौड़ो, अपने तरीके से खेलो.'

सम्बंधित ख़बरें

Gaurav Khanna
Bigg Boss 19: Gaurav Khanna की जीत के 5 बड़े कारण! 
Gaurav Khanna
शादी को हुए 9 साल, मां बनने को तैयार नहीं पत्नी, गौरव बोले- मजबूर नहीं करूंगा 
Gaurav Khanna with wife Akansha
Gaurav Khanna का हेटर्स को जवाब, बोले- ट्रॉफी आ गई 
Gaurav Khanna on getting fixed winner tag in Bigg boss 19
बिग बॉस 19: गौरव को मिला 'फिक्स्ड विनर' का टैग, क्या एक्टर ने वोट्स खरीदे? 
salman khan cried
धर्मेंद्र को यादकर रो पड़े सलमान, नहीं रुके आंसू, बोले- हमने ही-मैन खो दिया 

गौरव के लिए घर में कई बातें कही जाती थीं कि वो चुपचाप बैठे कोई खास योगदान नहीं देते थे. खुद सलमान ने भी उनके गेम पर शुरू-शुरू में सवाल उठाया था. शो खत्म होने के बाद तान्या मित्तल और फरहाना ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान एक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन पर कमेंट किया. अब इसपर भी गौरव ने आजतक से बात की.

Advertisement

वो बोले, 'जो मैंने किया, सही किया, ट्रॉफी मेरे पास है ना. मेरा सफर हमेशा से ऊंचाई चढ़ने वाला रहा है, लोग हमेशा शक करते रहे. कानपुर छोड़ा तो बोले वहां मुंबई में क्या करेगा? कोई जान-पहचान नहीं थी, फिर भी गया. टीवी में आया तो बोले ये एक्टर नहीं है, कैसे चलेगा? फिर भी चलता रहा. रियलिटी शो में आया तो बोले पॉपुलर चेहरा है, नहीं चलेगा. फिर भी चला और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ भी जीता. बिग बॉस में भी वही हुआ. अब ये बार-बार होता है तो मैं एक्सपीरियंस्ड हो गया हूं, अच्छे से हैंडल कर लेता हूं.'

इसी बातचीत के अंत में गौरव खन्ना ने 'खतरों के खिलाड़ी' रियलिटी शो में भी हिस्सा लेने का हिंट दिया. मगर फिलहाल उन्होंने ये बात कहकर बातचीत खत्म की कि वो अभी 'बिग बॉस' के बाद थोड़ा आराम करना चाहेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement