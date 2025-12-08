बिग बॉस 19: गौरव को मिला 'फिक्स्ड विनर' का टैग, क्या एक्टर ने वोट्स खरीदे?

टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' जीत गए हैं. 15 हफ्तों के मुश्किल सफर के बाद, एक्टर ने ये मुकाम हासिल किया है. वो इस अनोखी जीत से बेहद खुश हैं. लेकिन कुछ फैंस उनकी जीत को 'फिक्स्ड' कह रहे हैं. अब, फिनाले जीतने के बाद गौरव ने 'बिग बॉस' शो और अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है.

'फिक्स्ड विनर' टैग पर क्या बोले गौरव खन्ना?

गौरव ने शो खत्म होने के बाद इंडिया टुडे/आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में 'फिक्स्ड विनर' टैग पर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा, 'सबसे पहले तो ये लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, हमें इनकी बातों का जवाब देना भी नहीं चाहिए. आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई की-बोर्ड का शेर बन जाता है. मुझे लगता है इनको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है. अगर किसी को मैं पसंद नहीं हूं तो ठीक है भाई, मैं कोई भगवान की दी हुई देन थोड़े हूं कि सबको मुझे पसंद करना पड़े. लेकिन मुझे खुशी है कि ज्यादातर लोग मुझे पसंद करते हैं.'

गौरव ने अपने ऊपर लगे 'फेक' टैग पर भी बात की. उन्होंने कहा, ' अगर 10 में से 8 लोग मुझे पसंद करते हैं और 2 नहीं करते, तो मैं उन 2 पर ध्यान क्यों दूं? मुझे कोई टैग-वैग से कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने अपना खेल अपने तरीके से खेला और अपने तरीके से जीता भी. अगर मैं फेक होता ना, तो सुबह उठकर डिजाइनर कपड़े पहनता, मेकअप करता, प्लान बनाकर खेलता. प्लेटें तोड़ता, साड़ी-गहने पहनता... ऐसा कुछ नहीं किया मैंने. मैं तो चप्पल में वर्कआउट करता था, हाथ से चावल खाता था, आटा भी गूंथा था.'

अपने ऊपर लगे आरोपों पर गौरव ने कही ये बात

गौरव खन्ना को लेकर पहले से ही लोगों के मन में एक इमेज सी पैदा हो गई थी. शो में शुरुआत के समय में उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर तब भी वो लगातार सेफ हो रहे थे. ऐसे में लोगों को लगने लगा कि गौरव ने वोट्स खरीदे हैं. इन सभी आरोपों पर एक्टर ने बात की.

उन्होंने कहा, 'मैंने किसी को पैसे देकर वोट नहीं डलवाए. मैं अलार्म से पहले उठता था, कांच के ग्लास में ग्रीन टी पीता था. ये मेरा रोज का रूटीन है, बाहर भी ऐसे ही जीता हूं. मुझे सच में लगता है कि अगर तुम रियल हो तो लोगों के दिल से दिल तक कनेक्शन बन जाता है. मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि ऐसा कुछ कर सकूं. अगर एक मां, एक भाई, एक बच्चा या बुजुर्ग को मैं अच्छा लगा तो उसने दिल से वोट दिया होगा.'

