राहुल के नेपोटिज्म बयान पर सलमान, 'मेहनत के दम पर शाहरुख-अक्षय इतने सालों से टिके हुए'

देश के सबसे बड़े रियलिटी शो में भी नेपोटिज्म का मुद्दा गूंजने लगा है. जिस मुद्दे ने पूरे देश में जबरदस्त बवाल खड़ा किया है, अब बिग बॉस के घर में भी उसी मुद्दे पर तकरार होती दिख रही है. राहुल वैद्य ने जान कुमार पर नेपोटिज्म को लेकर तंज कस दिया था. उन्होंने जान को मेहनत के दम पर नाम कमाने वाली बात तक कह डाली थी. लेकिन वीकेंड के वार एपिसोड में सलमान ने राहुल को नेपोटिज्म पर ऐसा पाठ पढ़ाया कि अब शायद किसी को ऐसा ना बोलेंगे.

नेपोटिज्म पर सलमान की पाठशाला

सलमान खान ने एक तरफ तो राहुल से सवाल पूछा कि क्या किसी प‍िता का अपने बच्चे की मदद करना नेपोटिज्म है. क्या अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करना नेपोटिज्म है. जब सलमान के इन सवालों पर राहुल असहज होने लगे, तब एक्टर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई उदाहरण गिनवाना शुरू कर दिया. सलमान ने जोर देकर कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ वही कलाकार टिकता है जिसे जनता पसंद करती है. शाहरुख खान और अक्षय कुमार का जिक्र करते हुए सलमान ने कहा- शाहरुख और अक्षय दोनों आउटसाइडर हैं. उनका इस इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं था. लेकिन फिर भी अपनी मेहनत के दम पर वो 20-30 साल से टिके हुए हैं.

Best reply by Salman Khan on nepotism. #bigboss14 pic.twitter.com/clfl7dvibv