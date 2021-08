BBOTT: अक्षरा सिंह ने की शमिता की एज शेमिंग, भड़कीं कश्मीरा शाह ने लगाई क्लास

बिग बॉस ओटीटी में एक्ट्रेस शमिता शेट्टी और अक्षरा सिंह के बीच शुरू से ही खींचातानी देखने को मिली है. दोनों के बीच काफी मतभेद हैं. हाल ही में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई. इस दौरान अक्षरा ने शमिता की एज शेमिंग भी की.उन्हें मम्मी की उम्र का बताया.ये एक्ट्रेस कश्मीरा शाह को पसंद नहीं आया. उन्होंने अक्षरा को एज शेमिंग करने के लिए लताड़ लगाई है.

कश्मीरा ने लगाई क्लास

कश्मीरा ने एक वीडियो शेयर किया है, इसमें मूस, अक्षरा, निशांत और प्रतीक शमिता की उम्र को लेकर मजाक उड़ाते दिख रहे हैं. इसे पोस्ट करते हुए कश्मीरा ने लिखा- हमारी लड़कियों की एज शेमिंग करने पर शर्म आनी चाहिए. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये चारों मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं, मैं शमिता शेट्टी के साथ खड़ी हूं. आप लकी हैं कि मैं आपका चेहरा तोड़ने के लिए अभी घर में नहीं हूं.

शमिता और अक्षरा में हुई लड़ाई

हाल ही के एपिसोड में दिखाया गया कि शमिता और अक्षरा के बीच किचन ड्यूटीज को लेकर लड़ाई हुई. अक्षरा घर की कैप्टन शमिता से पूछती हैं कि क्या आपको पता है कि नमक कहां रखा है. इस पर शमिता रूड तरीके से जवाब देती हैं. इसके बाद दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है. दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाती हैं. थोड़ी ही देर में पूरा घर वहां होता है और सभी लड़ाई का कारण जानने की कोशिश करते हैं.

प्रतीक अपने कनेक्शन अक्षरा को सपोर्ट करते हैं और शमिता से लड़ते हैं. शमिता के कनेक्शन राकेश भी लड़ाई को शांत कराने की कोशिश करते हैं. हालांकि, दोनों ही एक्ट्रेस किसी की नहीं सुनती हैं. शमिता कहती हैं कि अक्षरा हमेशा सिम्पथी कार्ड खेलने की कोशिश करती है, ये कहकर कि वो इंग्लिश नहीं समझती और वो भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं. वहीं अक्षरा शमिता की एज शेमिंग करती हैं. वो कहती हैं- मां की उम्र की है इतनी तमीज नहीं है कि किसी से कैसे बात करनी है.

Shame on you all for age shaming our girls. How dare you? I have got an instant dislike for these four now and I stand by @ShamitaShetty and anyone that goes through this age slamming. You are lucky I am not inside to break your face housemates. @ColorsTV @BiggBoss @biggbossott_ pic.twitter.com/nd7p1VbULA