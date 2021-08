Bigg Boss OTT: टास्क के बीच में टॉयलेट जाने पर राकेश से गुस्साईं शमिता, कहा- 'डायपर पहनो'

बिगबॉस ओटीटी में कंटेस्टेंट्स के बीच घमाशान देखने को मिल रहा है. टास्क के बीच में ही कंटेस्टेंट्स की फाइट देखने को मिल रही है. हाल ही में चल रहे टास्क में जीशान खान और प्रतीक सेहजपाल आपस में भिड़ गए. इसके अलावा टास्क का संचालन कर रहे राकेश बापत और शमिता शेट्टी के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली. शमिता इस बात पर राकेश से खफा नजर आईं कि संचालन के दौरान दोनों के बीच कॉम्युनिकेशन गैप है. राकेश भी इस दौरान अपना बचाव करते नजर आए. हाल ही में ने प्रोमो वीडियो में दोनों बहस करते नजर आ रहे हैं.

शमिता ने राकेश को फटकारा

बिग बॉस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शमिता शेट्टी बातचीत के दौरान राकेश बापत को समझा रही हैं कि दोनों के बीच कॉम्युनिकेशन गैप बन गया है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है. साथ ही राकेश से शमिता कहती हैं कि वे टास्क के बीच में टॉयलेट ना जाया करें. इस पर राकेश कहते हैं कि वे इसे रोक नहीं सकते और ये नेचर कॉल है. मगर शमिता उन्हें फिर से समझाती हैं कि वे टास्क खत्म होने तक कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा वे कहती हैं कि राकेश को डायपर का यूज करना चाहिए. इसपर राकेश कहते हैं कि काश वे ऐसा कर सकते और बिगबॉस से भी डायपर का प्रबंध करने के लिए कहते हैं.

