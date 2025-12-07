Bigg Boss 19 Live Updates: खत्म 104 दिनों का इंतजार! ग्रैंड फिनाले पर सलमान खान संग पवन सिंह करेंगे धमाका, कौन होगा विनर?

Bigg Boss 19 Finale Winner: आज होगा Bigg Boss 19 का धमाकेदार ग्रैंड फिनाले. आज इंडिया को इस शो का वो विनर, जिसने लगातार 105 दिनों तक फैंस को एंटरटेन किया. आज रात 9:00 बजे से सलमान खान बिग बॉस 19 के फिनाले एपिसोड का आगाज करेंगे. इसे आप कलर्स चैनल पर और जियो हॉटस्टार के ऐप पर भी लाइव देख सकते हैं. तो कौन होगा सीजन 19 का विजेता?

सलमान की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस

ग्रैंड फिनाले के दिन सलमान खान भी अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे. इसका प्रोमो जारी हुआ.

पवन सिंह बढ़ाएंगे टीआरपी

इस बार ग्रैंड फिनाले में भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह भी धमाका करते दिखेंगे. ये तो साफ हो चुका था कि वो परफॉर्म करने वाले हैं. एक प्रोमो जारी हुआ जहां वो खुद कहते दिखे कि फिनाले में वो 'सलमान भैया' से मिलने आ रहे हैं. पवन को राइज एंड फॉल शो के बाद से ही टीआरपी किंग के नाम से जाना जाने लगा है. देखते हैं कि वो यहां क्या कमाल कर जाते हैं.

कार्तिक-अनन्या करेंगे आगाज

ग्रैंड फिनाले की शूटिंग शाम 7 बजे से शुरू की गई. शो में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे सबसे पहले गेस्ट के तौर आएंगे, क्योंकि वो अपनी आने वाली फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी का प्रमोशन करेंगे. सलमान खान थोड़ी देर बाद शूट में शामिल होंगे. विनर की घोषणा रात करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच लाइव की जाएगी. बाकी सभी परफॉर्मेंस पिछले दो दिनों में पहले से रिकॉर्ड किए जा चुके हैं.

जीत की ओर ये टॉप 5

कई महीनों में शो ने हमेशा की तरह दोस्ती, टूटते रिश्ते, झगड़े और हाई-वोल्टेज ड्रामा दिखाया. ये सीजन 24 अगस्त को 18 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुआ था. सलमान खान की मेजबानी में, अब घर में सिर्फ पांच फाइनलिस्ट बचे हैं- फरहाना भट्ट, तन्या मित्तल, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे और गौरव खन्ना.

जैसे-जैसे शो फिनाले के करीब पहुंचा, घर के अंदर तनाव भी बढ़ता गया. सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब कंटेस्टेंट अश्नूर कौर ने तन्या को लकड़ी के तख्ते से मारा. इस घटना ने घर में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि बिग बॉस में शारीरिक हिंसा करना बहुत बड़ा नियम-उल्लंघन माना जाता है. इसके बाद सलमान खान ने अश्नूर को शो से बाहर कर दिया.

वहीं फिनाले से ठीक पहले, यानी शो के आखिरी हफ्ते में मालती चाहर को भी घर से बाहर कर दिया गया. एक टास्क के दौरान बताया गया कि मालती को सबसे कम वोट मिले हैं. जाते-जाते मालती ने अमाल मलिक और प्रणित मोरे से कभी ना मिलने की भी बात कही. हालांकि मालती के लिए क्रिकेटर भाई दीपक चाहर समेत टीम इंडिया के कई क्रिकेटर्स ने वोट अपील की थी, लेकिन मालती को इसका फायदा नहीं मिला.

अब देखना होगा कि फिनाले के टॉप 5 में पहुंचकर सबसे पहले कौन आउट होता है.

