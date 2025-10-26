Bigg Boss 19: बिग बॉस से एक साथ बेघर हुए दो कंटेस्टेंट, फैंस को लगा तगड़ा झटका

टीवी का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों खूब सुर्खियों में है. वहीं वीकेंड का वार में सलमान खान ने कुछ कंटेस्टेंट की क्लास लगाई. इसके अलावा इस हफ्ते प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा, बसीर अली और गौरव खन्ना में से किसी एक का शो से पत्ता कट होना था, लेकिन मेकर्स ने डबल एविक्शन की योजना बनाते हुए, दो कंटेस्टेंट्स को घर से बेघर कर दिया.

बता दें कि सलमान खान ने डबल एविक्शन वाले हफ्ते में दो कंटेस्टेंट्स को घर से बेदखल कर दिया है. हालांकि पहले इनमें से किसी एक को सीक्रेट रूम में भेजने की योजना थी, लेकिन आखिरी समय में हुए बदलावों और अंतिम फैसलों के चलते दो कंटेस्टेंट्स को शो से बेदखल कर दिया गया है.

कौन हुआ बिग बॉस के घर से बाहर?

शनिवार को वीकेंड का वार में सलमान खान ने दो कंटेस्टेंट्स को घर का रास्ता दिखाया. जिसमें बसीर अली और नेहल चुडासमा का नाम शामिल हैं. इस फैसले ने न सिर्फ घर वाले बल्कि ऑडियंस को भी सदमें में डाल दिया. मेकर्स ने ये भी क्लियर कर दिया कि सीक्रेट रूम के बारे में सोच रहे फैंस को जानकारी देते हुए बताया गया है कि कोई सीक्रेट रुम ड्रामा नहीं होने वाला है.

गौरव खन्ना ने उतारी घरवालों की नकल

इस एपिसोड में सलमान खान,गौरव से कहते हैं कि वो घरवालों की मिमिक्री करें. पहले तो वो नहेल की मिमिक्री करते हैं और जिस पर सभी हंसते हैं. फिर वो तान्या, कुनिका की भी नकल उतारते हैं.



मीका सिंह ने दिया टास्क

रविवार को वीकेंड का वार में सिंगर मीका सिंह भी पहुंचे. उन्होंने घर के सभी कंटेस्टेंट्स को टास्क दिया. उन्होंने चार्ट पर लोगों के नाम लगाने होते हैं कि शो में अब तक टॉप है और घर में कौन फ्लॉप. हिट जर्नी में कुनिका,गौरव और तान्या का नाम था. वहीं फरहाना और नेहल को फ्लॉप शो करार दिया. जबकि किसी ने मृदुल को न हिट न फ्लॉप दिया.

कैसे हुआ एलिमिनेशन

सलमान खान नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, नेहा चूडासमा और बशीर अली से कहते हैं कि एक वेटिंग मशीन रखी हुई है. इससे रिजल्ट निकलेगा कि कौन सेफ है और कौन इस घर से बेघर होगा. हालांकि ये वेटिंग मशीन एक टास्क जैसी होती है. जहां कंटेस्टेंट्स को अपनी भड़ास निकालनी है और उसी के आधार पर उनका एलिमिनेशन तय हुआ.

सबसे पहले गौरव खन्ना इस टास्क को करने आते हैं. वह बॉक्सिंग बैग पर पंच मारते हुए नेहल पर निशाना साधते हैं. इसके बाद प्रणित मोरे अपनी बात रखते हुए फराहना भट्ट पर निशाना साधते हैं. वह कहते हैं, 'फराहना को बहुत मजा आता है लड़ाई करने में. प्रणित के बाद बसीर अली आते हैं, जो कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मेरा दिल नहीं है, लोगों को नहीं लगता कि मैं कितना रियल हूं.'अंत में नेहल चूडासमा वेंटिंग मशीन के पास आती हैं और रोने लगती हैं. इसके बाद नेहल और बसीर घर से बेघर हो जाते हैं.

