Bigg Boss 15: जय भानुशाली की भाषा पर शेफाली जरीवाला ने कसा तंज, माही विज ने किया पलटवार

टीवी का पॉपुलर कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 15' दर्शकों को एंटरटेन करने में कामयाब हो रहा है. हाल ही में जंगलवासी जय भानुशाली और घरवासी प्रतीक सहजपाल के बीच लड़ाई देखने को मिली थी. टास्क के दौरान दोनों के बीच बहस काफी हद तक बढ़ गई थी. प्रतीक को जय भानुशाली ने अब्यूज तक कर दिया था, जिसके बाद प्रतीक अपना आपा खो बैठे थे. प्रतीक खुद को मारने तक लग गए थे. साथ ही उन्होंने कह दिया था कि अगर उन्हें इसी तरह गाली दी गईं तो वह शो से बाहर होने तक के लिए तैयार हैं.

शेफाली को माही ने दिया जवाब

हाल ही में एक्स-कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला ने पूरा वाक्या देख इसपर अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी. बता दें कि एक्ट्रेस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं. शेफाली ने जय द्वारा दी गई गाली पर रिएक्ट किया. ट्विटर पर शेफाली ने लिखा, "मैंने अभी बीबी15 देखना शुरू किया है, कहना पड़ेगा कि इस बार काफी दिलचस्प कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं. प्रतीक सहजपाल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा. जय भानुशाली, कृपया अपने शब्दों पर गौर करें."

Ufff u didn’t mind ur actions in ur season who are u to talk. https://t.co/sq4yiTwumr

Hahahha what u did in ur season sabko pata hai shefali let s not get dr… feel ashamed of urself. https://t.co/cBRae50TaW