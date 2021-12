Bigg Boss 15 में आया भूत, कश्मीरा शाह बोलीं- इस तरह मत डराओ

टीवी का पॉपुलर शो 'बिग बॉस 15' हर रोज दर्शकों का मनोरंजन करने में सक्षम साबित हो रहा है. शो की टीआरपी में भी इजाफा देखने को मिला है. वैसे तो शो रात में कलर्स चैनल पर साढ़े 10 बजे से प्रसारित होना शुरू होता है, लेकिन इसे आप वूट ऐप पर लाइव भी देख सकते हैं, जहां घरवालों द्वारा किया गया काम और टास्क से आप खुद को अपडेट रख सकते हैं.

कश्मीरा शाह ने शेयर की फोटो

हाल ही में एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की. कश्मीरा शाह का कहना है कि बिग बॉस के घर में भूत आ गया है जो जंदा है. वह राखी सावंत नहीं, कोई और शख्स है. दरअसल, शो के वीआईपी कंटेस्टेंट अभिजीत बिचुकले ने फेस शीट मास्क लगाया था, जिनकी फोटो कश्मीरा शाह ने ट्विटर पर शेयर की. अभिजीत खुद को पैंपर कर बेड पर फेस शीट लगाए लेटे नजर आ रहे हैं.

Don’t scare us like this @BiggBoss @ColorsTV I thought the ghost of #bbhouse has come alive #BB15 #Bichukle pic.twitter.com/g3BvGW112l