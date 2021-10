Bigg Boss 15: डोनल- विधि के एविक्शन से नाराज हुईं काम्या- देवोलीना, लिखा- सब भेड़ चाल है

बिग बॉस 15 में बीते दिन शॉकिंग एलिमिनेशन देखने को मिला. डोनल बिष्ट और विधि पांड्या को बीच शो से ही मिड वीक एलिमिनेशन से बाहर जाना पड़ा. दरअसल, बिग बॉस ने सभी घरवालों को ऐसे दो कंटेस्टेंट्स के नाम लेने के लिए कहा था, जिनका योगदान शो में सबसे कम रहा है. सभी घरवालों ने विधि और डोनल का नाम लिया. ज्यादा वोट्स मिलने की वजह से डोनल और विधि दोनों ही शो से आउट हो गईं. लेकिन अब उनके एलिमिनेशन पर देवोलीना भट्टाचार्जी और काम्या पंजाबी ने नाराजगी जाहिर की है.

डोनल- विधि के एलिमिनेशन को काम्या-देवोलीना ने कहा अनफेयर

बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट देवोलीना और काम्या पंजाबी ने डोनल और विधि के इस तरह किए गए एलिमिनेशन को पूरी तरह अनफेयर बताया है. काम्या ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्विटर पर लिखा- "घरवाले कौन होते हैं तय करने वाले. जनता को फैसला करने दो. आपने अभिनव शुक्ला के साथ भी यही किया था. यह अनफेयर है."

Gharwale kaun hote hai decide karne waale? Let janta decide na 🙄 u did the same with @ashukla09 this is unfair #BiggBoss @ColorsTV #NotRight #BiggBoss15 October 19, 2021

काम्या पंजाबी की बात से सहमति जताते हुए देवोलीना ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा- "यह सच में अनफेयर है. सब भेड़ चाल. खुद का ना दिमाग ना फैसला और अब नॉमिनेटेड होकर अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं."

It is indeed unfair. Sab bhed chaal. Khud ka naa dimaag naa decision. And ab nominated hokar paying off their Karma.. 😂🤣 https://t.co/kpFPunBaqw — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) October 19, 2021

डोनल के एलिमिनेशन से फैंस भी निराश

डोनल बिष्ट के शो से बाहर होने पर फैंन भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. फैंस सोशल मीडिया पर “Bring back Donal” ट्रेंड करा रहे हैं. फैंस का कहना है कि डोनल शो में अच्छा कर रही थीं. ऐसे में उन्हें सबसे कम योगदान सदस्य का टैग देकर शो से आउट करना पूरी तरह से अनफेयर है.

U will have to call her back @BiggBoss

BRING BACK DONAL — Rohan kumar (@Rohanku94784649) October 20, 2021