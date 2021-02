यूजर ने कहा 'निक्की-राहुल साथ में हॉट लगते हैं', दिशा परमार ने ऐसे किया रिएक्ट

बिग बॉस सीजन 14 के जरिए सिंगर राहुल वैद्य को अपनी लव लाइफ शुरू करने का एक सुनहरा मौका मिल गया. पहले देश के सबसे बड़े रियलिटी शो पर प्यार का इजहार होना, फिर उसी शो पर शादी का प्रपोजल भी आ जाना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. लेकिन राहुल के लिए ये सब हकीकत में हुआ है, ऐसे में उनकी ये जर्नी काफी यादगार बन गई है. लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में दो प्यार करने वाले शख्स को भी ट्रोल्स से नहीं बचाया जा सकता है.

राहुल की गर्लफ्रेंड को किसने चिढ़ाया?

हाल ही में सोशल मीडिया पर दिशा परमार को असहज करने की एक कोशिश की गई. एक ट्वीट कर यूजर ने कहा कि निक्की संग राहुल की जोड़ी अच्छी लगती है. ट्वीट में लिखा गया- निक्की तंबोली-राहुल वैद्य साथ में 'हॉट' लगते हैं. अब इस तरह का कमेंट किसी भी गर्लफ्रेंड को भड़काने के लिए काफी साबित होगा. लेकिन दिशा ने जैसा जवाब दिया है वो देख तमाम फैन्स इंप्रेस रह गए हैं और एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे. दिशा ने अलग ही स्वैग के साथ उस ट्रोल को जवाब दे दिया है.

Don't you think #NikkiTamboli pairing with #RahulVaidya looks hot together? #AskDisha