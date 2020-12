BB14: विकास गुप्ता बने घर के नए कप्तान, राखी के भूतिया अंदाज से दहशत में घरवाले

बिग बॉस 14 का शुक्रवार का एपिसोड जबरदस्त ड्रामे और मसाला एंटरटेनमेंट से भरा रहा. शो की शुरुआत ही राहुल वैद्य और अली गोनी की ट्यूनिंग के और ज्यादा मजबूत होने के इशारे से हुई. शो की शुरुआत में ही राहुल वैद्य अली गोनी से ये कहते नजर आए कि उन्हें उनके अलावा और किसी की जरूरत नहीं है. राहुल वैद्य की खेल को लेकर रणनीति में कनफ्यूज हुईं अर्शी खान सीधे तौर पर उनसे ये पूछती नजर आईं कि आखिर उनकी खेल को लेकर रणनीति क्या है?

रुबीना दिलैक जब बलून राइड पर गईं तो उन्होंने राखी सावंत और सोनाली फोगाट का सैक फेंक दिया. उनके बाद अर्शी खान बलून राइड पर गईं. अर्शी खान ने उम्मीद से बिलकुल विपरीत जाकर राहुल वैद्य का सैक फेंका और इसी के साथ विकास गुप्ता घर के अगले कप्तान बन गए. जहां घर के कई सदस्यों को लग रहा है कि अर्शी विकास के साथ बिगाड़े संबंधों को दोबारा ठीक करने की कोशिश कर रही हैं तो वहीं रुबीना दिलैक ने कहा कि उन्हें लगता है कि अर्शी ने बिलकुल ठीक काम किया है.

अभिनव शुक्ला इस मामले को लेकर अर्शी खान को समझाते नजर आए. राहुल वैद्य के सपोर्ट में बने हुए अली गोनी ने घर के सदस्यों से कहा कि विकास को कैप्टन बनाकर अर्शी ने घर के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया है. हालांकि कप्तान बनाए जाने की वजह से अर्शी और विकास में एक बार फिर से रिश्ते सुधरते दिखे. दोनों पुरानी बातों को डिसकस करते दिखे और अर्शी ने विकास को पुरानी बातों के लिए सॉरी भी कहा.

