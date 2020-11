Bigg Boss 14 Highlights: एजाज खान ने शेयर किया शॉकिंग ट्रॉमा, बने पहले फाइनलिस्ट

बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत में अभिनव, रुबीना से नाराज नजर आये. रुबीना की बातों पर अभिनव गुस्सा होते रहे, जिसके बाद एक्ट्रेस को भी बुरा लग गया. दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए दूर हो गए. इसके बाद अभिनव ने रात को निक्की तंबोली के साथ मजाक किया, जिसके बाद रुबीना ने अभिनव को डांटा. निक्की ने रुबीना को अभिनव की वजह से खरी-खरी सुनाई, जिसे लेकर रुबीना काफी गुस्सा हो गयी थीं. इसकी वजह से रुबीना ने अभिनव से कहा कि वह जान कुमार सानू ना बनें, जो चुप रहता है और रात को निक्की संग मजाक करता है.

घर का फाइनलिस्ट बनने के लिए बिग बॉस ने घर वालों को टास्क दिया. उन्होंने कहा कि रुबीना को मिले इम्युनिटी स्टोन को अपना बनाने के लिए सभी के पास एक मौका है. इसके लिए घरवालों को अपने डीप, डार्क और कभी ना सोचे हुए सीक्रेट फैंस और घर के बाकी सदस्यों को बताने होंगे.

तलाक लेने वाले थे अभिनव और रुबीना

क्योंकि रुबीना के पास इम्युनिटी स्टोन था इसलिए शुरुआत भी उन्हीं से हुई. इसके बाद घरवालों को फैसला लेना था कि किसका सीक्रेट ज्यादा शॉकिंग और बड़ा है. रुबीना को अपना इम्युनिटी स्टोन लेकर थिएटर में बुलाया गया. रुबीना ने बताया कि उनका और अभिनव का बिग बॉस 2020 में आने का सही कारण ये था कि वह और अभिनव एक दूसरे से तलाक लेने वाले थे. दोनों ने एक दूसरे को छह महीने का, नवंबर तक, का समय दिया था. रुबीना ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वह अगर साथ में इस शो पर ना आते तो अलग हो जाते. बिग बॉस ने रुबीना की हिम्मत की दाद दी, जिसकी वजह से वह अपने आंसुओं को नहीं रोक पाईं और फूट-फूटकर रोने लगीं.

रुबीना की इस बात को सुनकर अली गोनी, जैस्मिन भसीन, कविता कौशिक हक्के-बक्के रह गए. हालांकि दोनों की इस बात पर इन सभी ने शक भी जताया. बाद में सब इस बात को मान गए. अभिनव अपने और रुबीना के रिश्ते के बारे में सोचकर काफी रोये. उन्होंने खुद को नालायक बताया. अभिनव ने इस बात पर भी दुख जताया कि जो बात वह अपने घरवालों को नहीं बता पाए वो अब मीडिया में फैल चुकी है.

एजाज का खुलासा, बचपन में हुआ था दुर्व्यवहार

एजाज ने बताया कि यह बात उनके अब्बा नहीं जानते हैं कि उन्हें किसी के छूने से इसलिए दिक्कत है क्योंकि बचपन में उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ था. यह बात वह भूल चुके थे लेकिन पांच साल पहले जब उन्होंने एंगर मैनेजमेंट के लिए थेरेपी शुरू की तब यह बात ऊपर आयी. एजाज ने अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि वह इस बात से शर्मिंदा नहीं हैं क्योंकि वह जानते हैं कि यह उनकी गलती नहीं थी. लेकिन वह अपने पिता के साथ इसे शेयर नहीं कर पाए इसलिए पिता से माफी चाहते हैं.

घरवालों ने एजाज खान के सीक्रेट को बड़ा बताया, इसमें रुबीना और अभिनव ने भी उनका साथ दिया. इसके बाद एजाज खान को इम्युनिटी स्टोन मिल गया.

जैस्मिन भसीन ने की थी खुद को मारने की कोशिश

अभिनव शुक्ला की बारी आयी उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की और वो फ्लॉप हो गयी थी, तब वह डिप्रेशन में चले गए थे. इस बारे में उनकी पत्नी रुबीना को भी नहीं पता था.

जैस्मिन भसीन ने बताया कि बचपन में ग्रोथ की वजह से उनकी बॉडी पर निशान थे. इनकी वजह से बड़े होने पर उन्हें ऑडिशन में रिजेक्ट किया जाने लगा था. रिजेक्शन से परेशान होकर जैस्मिन डिप्रेशन में चली गयी थीं और उसके बाद उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी. जैस्मिन ने बताया कि उन्होंने शराब के साथ अलग-अलग दवाईयों के ओवरडोज से खुद को मारने की कोशिश की थी. हालांकि वह बच गयीं और फिर उन्हें समझ आया कि जिंदगी को ऐसे हल्के में लेकर उसे खुद से छीन लेना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं उस सुसाइड की कोशिश को अपनी जिंदगी की बड़ी भूल मानती हूं.

किडनैप हुई थीं निक्की तंबोली

निक्की ने बताया कि जब वह 19 साल की थीं तब उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी. निक्की ने कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान उन्हें किडनैप कर लिया गया था. किसी ने उन्हें छुआ नहीं लेकिन वह डर गयी थीं.

बहुत मनाने के बाद कविता कौशिक ने अपना ट्रॉमा शेयर करने का फैसला किया. उन्होंने बिग बॉस को बताया कि वह यह बात सोचती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है. वह 11 साल की थीं और उनकी गणित काफी बुरी थी. उनके लिए उनके मां-बाप ने एक गणित के टीचर रखे थे. वह टीचर 65 साल के बुजुर्ग थे. एक दिन कविता के मां-बाप घर से बाहर गए थे और तब उस बुजुर्ग टीचर ने कविता से अश्लील बातें कीं और उनका शोषण करने की कोशिश की. जब कविता ने टीचर को भगाया तो टीचर ने कविता से कहा कि उनकी मां उनकी बात नहीं मानेंगी. बाद में ऐसा ही हुआ. जब कविता ने अपनी मां को बताया तो उन्होंने इस बारे में नहीं माना था. इसकी वजह से कविता ने गणित पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें गणित के हर अक्षर में उस टीचर का चेहरा दिखता था.

सभी सदस्यों की बातों को सुनने के बाद एजाज को इम्युनिटी स्टोन दिया गया. सभी का मानना था कि एजाज का ट्रॉमा ज्यादा बड़ा और शॉकिंग था. शो के अंत में एजाज खान को इम्युनिटी स्टोन मिला, जिसके बाद बिग बॉस ने उन्हें घर का पहला फाइनलिस्ट बताया. एजाज के अलावा घर के सभी सदस्य यानी रुबीना, अभिनव, राहुल, जैस्मिन, निक्की, कविता और अली घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए हैं. शो के अंत में जैस्मिन ने अभिनव से बातचीत करने की कोशिश की. हालांकि उनकी बात बनती हुई नजर नहीं आई.