'साउथ की सनी लियोनी' ने लगाई बिग बॉस की क्लास, बोलीं- पहले खुद हिंदी बोलो

बिग बॉस टेलीविजन का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है. ये सच है कि हर कोई बिग बॉस को शिद्दत से फॉलो नहीं कर सकता. पर ये भी सच है कि बिग बॉस देखने वाले इसमें पूरी तरह खो जाते हैं. है ना? बिग बॉस फैंस ने गुरुवार का एपिसोड भी काफी करीब से देखा होगा. अगर हां है, तो एक बड़ी गलती भी नोटिस की होगी. अब तक जो बिग बॉस सबको हिंदी में बोलने की सलाह देते हैं. वही बिग बॉस इंग्लिश में बात करते दिखे. बिग बॉस की इस बड़ी मिस्टेक को अर्चना गौतम ने नोटिस किया.

अर्चना गौतम ने पकड़ी गलती

बिकिनी मॉडल और पॉलिटिशयन अर्चना गौतम की सबसे अच्छी बात ये है कि वो छोटी-छोटी बातों को करीब से नोट करती हैं. फिर चाहें मुद्दा कोई भी हो. बिग बॉस की गलती पर किसी ने ध्यान दिया हो ना दिया हो. पर अर्चना ने उन्हें फौरन पकड़ लिया. अब बताते हैं कि ये बात है क्या. लेटेस्ट एपिसोड में शालीन और निम्रत के बीच कैप्टेंसी टास्क हुआ.

टास्क के बारे में बताते हुए बिग बॉस ने कहा कि कैप्टेंसी टास्क के लिये Gong यानी घंटा बजेगा. इस दौरान जो सबसे पहले घंटा बजायेगा. वो इस टास्क में निम्रत के साथ खड़ा दिखाई देगा. शालीन ने टास्क जीता और निम्रत को कैप्टेंसी के लिये चैलेंज किया. निम्रत टास्क की विनर रहीं और उन्हें दोबारा घर का कैप्टन बनने का मौका मिला. एक ओर जहां हर निम्रत को कैप्टन बनने की बधाई दे रहा था. वहीं अर्चना बिग बॉस की गलती पर ध्यान दे रही थीं. बिग बॉस की गलती किसी को समझ नहीं आई. लेकिन अर्चना ने गौर किया और बिग बॉस को याद दिलाया कि उन्होंने अंग्रेजी में बात की है.

This is the funniest piece of sheet from this season so far 🤣🤣🤣🤣 This girl is from another planet only 😂 #biggboss16 #ArchanaGautam #AbdulRozik #ShivThakare #BB16 #PriyankaChaharChoudhary pic.twitter.com/zs6iVmw6GS