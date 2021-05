तबीयत खराब होने पर अली गोनी ने कराया कोविड-19 टेस्ट, आया रिजल्ट

टीवी एक्टर और रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' फेम अली गोनी ने फैन्स को ट्वीट कर शुक्रवार को जानकारी दी थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जिसे मद्देनजर रखते हुए वह रोजा नहीं रख रहे हैं. अली गोनी के फैन्स को जैसे ही यह जानकारी मिली, वह उनके लिए प्रार्थनाएं करने लगे. ट्वीट कर उन्हें जल्द स्वस्थ होने के लिए कहने लगे. अली गोनी ने ट्वीट में यह भी बताया कि उन्होंने खुद का कोविड-19 टेस्ट भी करा लिया है.

अली ने किया यह ट्वीट

अली ने ट्वीट में लिखा, "आज रोजा नहीं रख रहा हूं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है. आप सभी अपने ख्याल रखो और दुआ में याद रखो." फैन्स ने अली गोनी के इस ट्वीट को पढ़कर उनके लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दीं. एक यूजर ने लिखा, "मैं आपके लिए बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं. उस समय का इंतजार कर रहा हूं कि हमारा चैंप अली गोनी जल्द से जल्द बेहतर होकर वापसी करे. अली आप जल्दी स्वस्थ हों." वहीं, एक और यूजर ने लिखा, "उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर हैं. आपके लिए दुआ कर रहा हूं. बेस्ट विशेज, मजबूत रहिए. जल्दी से अली ठीक होकर वापस लौटिए."

Guy's Plzz pray for him..🙏🙏🥺



Don't worry @AlyGoni InShaAllah you'll be fine super soon ♥️♥️#JasminBhasin pic.twitter.com/ASTkYX8Oir — Jassu Jasminians 🤍 (@Nila58698661) April 30, 2021

I m feeling really sad...

Waiting to hear that our champ #AlyGoni is fine..



GET WELL SOON ALY — EHSAN (@ItsMeEhsanKhan) April 30, 2021

Hope you're Fine. Praying for you. Get well soon. Best wishes. Stay Strong ❤️@AlyGoni



GET WELL SOON ALY — 𝘈𝘷𝘪𝘯𝘢𝘴𝘩 🤍 (@Avinashxtweets) April 30, 2021

It breaks our heart to know that you're not well . We love you sher . Please take care 💖 @AlyGoni @jasminbhasin

GET WELL SOON ALY — JaslyXParo ❤️ (@JASLYisemotion) April 30, 2021

कोविड-19 रिपोर्ट आई निगेटिव

फैन्स का इतना प्यार देख अली गोनी ने फिर एक बार ट्विटर के जरिए उन्हें जानकारी दी कि तबीयत ठीक न होने के कारण उन्होंने खुद की कोविड-19 जांच कराई है. अली ने लिखा, "मेरा टेस्ट निगेटिव आया है और पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं. आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, सभी को प्यार. आप सभी अपना ख्याल रखिए, कोई भी लक्षण् आएं तो सीधा टेस्ट कराएं. अपना तो ख्याल रखें ही, साथ में परिवार का भी खास ख्याल रखिए."

Tests are negative and I m feeling better now thank you so much everyone ❤️ love u all and please take care koi bhi symptoms ho seedha test karado 🙏🏼 take care of ur self and ur family ❤️ — Aly Goni (@AlyGoni) April 30, 2021

अली गोनी और परिवार के साथ समय बिता रहीं जैस्मिन, शेयर किया एक्सपीरियंस

बता दें कि अली गोनी आजकल कुछ इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं. इन्होंने गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन संग कई म्यूजिक वीडियोज शूट किए हैं जो जल्द रिलीज होंगे. जैस्मिन और अली ने अपने प्यार का इजहार रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' में किया था. अब दोनों साथ हैं और जल्द ही शादी की प्लानिंग कर सकते हैं.