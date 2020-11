गिरफ्तारी के बाद भारती का ट्वीट वायरल, यूजर्स ने कहा- 'माल फूंक कर ट्वीट किया था क्या'

ड्रग्स मामले में नारकोट‍िक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा कॉमेड‍ियन भारती सिंह की गिरफ्तारी ने लोगों को बड़ा झटका दिया है. सुर्ख‍ियों में चल रही इस खबर के बीच अब भारती का एक पुराना ट्व‍ीट भी वायरल हो रहा है. यह ट्वीट 2015 का है जिसमें भारती ने लोगों से ड्रग्स ना लेने की अपील की थी. भारती का वह ट्वीट उल्टा उनपर ही भारी पड़ गया है.

भारती ने 2015 में ट्वीट कर कहा था- 'प्लीज ड्रग्स लेना बंद करें, ये आपकी सेहत के लिए हान‍िकारक है'. उनके इस ट्वीट पर यूजर्स भारती का जमकर मजाक बना रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- '5 साल पहले भारती सिंह ड्रग्स पर ज्ञान दिया करती थीं.' एक और यूजर ने लिखा- 'यह ट्वीट साबित करता है कि भारती सिंह सच में कॉमेड‍ियन हैं. मस्त जोक मारा रे'. एक और यूजर ने लिखा- 'यह ट्वीट भी माल फूंक के किया था क्या?'.

5 years ago #BhartiSingh used to give gyaan on drugs 😂 pic.twitter.com/OpoiNgzQMJ — प्रवीण चौहान 🚩 40k (@YamrajFromHell) November 21, 2020

This tweet proves that #BhartiSingh is truly a comedian 🤣🤣🤣



Mast joke mara rey.....#CBIFastTrackSSRCase pic.twitter.com/dY0830FByj — ⚡️NAINIKA⚡️(SSRF) (@Nainika_19) November 21, 2020

Now she will take that gyaan from NCB 😂😂 — Atul Kumar (@AtulKumar_07) November 21, 2020

Nahi bro vo bas bata rahi thi ki aap mat lo me le rahi hu karke...😂 — Pravin P (@PravinP12248895) November 21, 2020

ऐसे ही कई लोग भारती को उनके ही पुराने ट्वीट पर उन्हें निशाना बना रहे हैं. लोग जमकर उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं. कॉमेड‍ियन राजू श्रीवास्तव राजू ने भी ड्रग्स मामले में भारती की गिरफ्तारी पर अपनी राय व्यक्त की है. उन्होंने कहा, 'क्या जरूरत है ये सब लेने की. बिना ड्रग्स के, बिना नशे के क्या कॉमेडी नहीं हो पाती. उसकी शादी में रहा हूं. डांस हो रहा था, कॉमेडी हो रही थी. हमें तो लगा था कि शादी के जोश में रात-रात भर डांस कर रहे हैं. एनर्जी आ रही है. लेकिन अब पता चल रहा है कि इस तरह की हरकतें होती थीं.'

ज्ञात हो कि शनिवार को एनसीबी ने मुंबई में 3 जगहों पर छापेमारी की थी. भारती और उनके हसबैंड हर्ष लिंबाच‍िया के घर पर छापेमारी हुई थी. जिसके बाद भारती सिंह और उनके पति हर्ष को एनसीबी ने समन किया था. अब भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है.