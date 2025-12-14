40 की उम्र में दूसरी बार मां बनेगी एक्ट्रेस, खुशी का नहीं ठिकाना, बोली- मेरा बड़ा बेटा...

'नागिन' फेम आशका गोराडिया दूसरी बार मदरहुड पीरिडय में आने वाली हैं. इस फेज को दोबारा जीने के लिए वो बेहद एक्साइटेड हैं. कुछ समय पहले ही आशका ने पति ब्रेंट गोबेल के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर खुशखबरी दी थी कि उन्होंने दूसरी बार कंसीव किया है और वो जल्द ही मां बनने वाली हैं. उनका परिवार बढ़ने वाला है. बता दें कि आशका और ब्रेंट का एक बेटा है जो दो साल का है. उसका नाम विलियन एलेक्जेंडर है.

दूसरी बार मां बनने को लेकर खुश हैं आशका

आशका ने हिन्दुस्तान टाइम्स संग बातचीत में दूसरी बार मां बनने की बात को लेकर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा- ब्रेंट और मैं बहुत खुश हैं. ऐसा लग रहा है कि हम चांद पर पहुंच गए हैं. हमारे परिवार में एक नया एडिशन होने वाला है. विलियन भी बड़ा भाई बनने की बात को लेकर बहुत एक्साइटेड है. ये जर्नी हम तीनों के लिए बहुत ही स्पेशल है. और हम लोग एक मैजिक का इस दुनिया में आने को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

बता दें कि आशका एक्टिंग छोड़कर बिजनेसवुमन बन चुकी हैं. आशका का खुद का मेकअप बिजनेस है. वहीं, विदेशी पति ब्रेंट गोबेल पेशे से योगा टीचर और प्रैक्टिशनर हैं. दोनों ही अपने-अपने करियर में काफी बिजी रहते हैं. ऐसे में दोनों सोच रहे हैं कि वो किस तरह प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बेबी के आने के बाद मैनेज करेंगे.

आशका ने रखी अपनी राय

आशक ने कहा- हम दोनों को ही दोनों चीजों पर अपना समय डिवाइड करना होगा. जिंदगी की प्रायॉरिटी और इमरजेंसी को सेट करना होगा. हम दोनों ने इसको लेकर बात की है. सोचा है कि जैसे-जैसे दिन हमारे सामने चीजों को रखेगा, हम करेंगे. मैं ये नहीं कहूंगी कि हम मिलकर बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि कोई बैलेंस होता ही नहीं है. जैसे-जैसे चीजें सामने आती हैं, वो करनी पड़ती हैं.

मदरहुड पर बोलीं आशका

आशका ने कहा- मां बनना जिंदगी का सबसे खुशनुमा अहसास होता है. मेरी लाइफ का ये बेस्ट रोल रहा है. मैं इसे किसी और रोल के साथ नहीं बदलूंगी. बेस्ट चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में की है वो है अपने बेटे के लिए मां बनकर. अब मैं दूसरे बेबी के आने को लेकर प्लानिंग कर रही हूं.

