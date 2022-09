Bamba Bakya dies: मशहूर सिंगर बंबा बाक्या का निधन, ऐश्वर्या राय की फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन' में गाया आखिरी गाना

Bamba Bakya dies: साउथ सिनेमा से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. सिंगर बंबा बाक्या का निधन हो गया है. सिंगर की अचानक हुई मौत से इंडस्ट्री और फैंस दोनों ही सदमे में हैं. बंबा बाक्या वही गायक हैं जिन्होंने 'पोन्नियिन सेलवन' और 'इराविन निज़ल' जैसी फिल्मों में काम किया है. बहुत कम लोग जानते हैं कि लोकप्रिय सिंगर बंबा बाक्या ने महज 8 साल की उम्र में गाना शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने तीस साल तक संघर्ष किया, तब जाकर बंबा बाक्या के रूप में पहचान और कामयाबी मिली.

हार्ट अटैक से हुआ निधन

रिपोर्ट के मुताबिक, 49 साल के बंबा बाक्या काफी समय से बीमार चल रहे थे, उनका इलाज किया जा रहा था. पर अफसोस चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई. कहा जा रहा है कि गुरुवार को सिंगर ने बेचैनी की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था. हर किसी को उम्मीद थी कि वो ठीक होकर घर लौट आयेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका. बंबा बाक्या कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह गये.

RIP singer #BambaBakya - known for his beautiful and unique voice. Raati, Pullinangal and the starting bit of Ponni Nadhi will always be special! pic.twitter.com/eUc5OsRrXg