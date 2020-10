'चुड़ैल्स' सीरीज में ऐसा क्या था? जिसे छिपाने के लिए पाकिस्तान ने लगाया बैन

पाकिस्तानी वेब सीरीज चुड़ैल्स पर प्रतिबंध लगने के बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है. पाकिस्तानी की आवाम से लेकर टीवी और फिल्मी कलाकारों के साथ ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. कई लोगों ने इसे पाकिस्तान के लिए शर्म की बात बता दिया है. 10 एपिसोड वाली इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस सर्वात गिलानी, यसरा रिजवी, मेहर बानो और नीमरा बूचा ने काम किया है. लेकिन आखिर इस वेब सीरीज को बैन क्यों किया गया?

जी5 पर अगस्त 2020 में प्रसारित हुई इस सीरीज में सारा, जुगनू, जुबैदा और बतूल नाम की चार महिलाएं एक डिटेक्टिव एजेंसी खोलती है. उनका मकसद अपनी पत्नियों को धोखा देने वाले पतियों का पर्दाफाश करना है. इस सीरीज में पुरुष प्रधान समाज की हकीकत बयां की गई है. इसमें बाल दुर्व्यवहार, यौन शोषण, जबरन विवाह, मैरिटल रेप, होमोसेक्सुएलिटी, अपमानजनक श्रम की स्थिति और आत्महत्या जैसी सामाजिक बुराईयों को दिखाया गया है. इसके अलावा महिलाओं को इस शो में गाली-गलौज करते, शराब पीते और ड्रग्स लेते भी दिखाया है.

इस सीरीज की एक क्लिप भी सोचिया मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें शेरी नाम के किरदार को दिखाया गया था. शेरी के रोल में एक्ट्रेस हिना खवाजा हयात थीं, जो बताती हैं कि एक नौकरी को पाने के लिए उन्हें कैसे सेक्सुअल फेवर्स लोगों को देने पड़े. इस क्लिप को अश्लील करार दिया गया था. इन सभी बातों के चलते पाकिस्तान के सामाजिक ठेकेदारों ने इस सीरीज को बैन करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया था, जिसके बाद वेब सीरीज को जी5 से पाकिस्तान की जनता के लिए हटा दिया गया.

चुड़ैल्स वेब सीरीज को हटाने पर इसके डायरेक्टर आसिम अब्बासी ने भी पाकिस्तान सरकार पर जमकर हमला बोला है. ब्रिटिश-पाकिस्तानी डायरेक्टर अब्बासी ने कहा कि कितनी अजीब बात है एक ओर 'चुड़ैल्स' की दुनियाभर में प्रशंसा हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसपर अपने देश में ही पाबंदी लगा दी गई है.' अब्बासी ने इसे 'कलाकारों की आजादी को कुचलने के समान बताया है.

पाकिस्तानी एक्टर्स जैसे सनम सईद, मंशा पाशा, मोहमाद हनीफ, इरम बिलाल, उस्मान खालिद बट और झालय सरहदी ने इस सीरीज पर बैन को शर्मनाक बताया. जिंदगी गुलजार है कि एक्ट्रेस सनम सईद ने ट्वीट किया, 'डांसिंग ऐड, बेबाक फिल्मों और वेब सीरीज को बैन करके रेप होने बंद नहीं होंगे. इतने हिपोक्रिसी क्यों? बस बंद दरवाजों के पीछे हो सब. भगवान ना करे हमारी भोली अवाम प्रभावित हो जाय अगर हमने ईमानदारी से खुले में सब दिखा दिया तो.'

वही अन्य सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और रेप को टीवी पर दिखाया जा सकता है लेकिन इससे हमारे समाज के ठेकेदार डर गए हैं. तमाम यूजर्स ने इस वेब सीरीज को हटाने के लिए आवाज उठाई, जिसके बाद अब इसे वापस OTT प्लेटफॉर्म पर डाल दिया गया है.