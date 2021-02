The Falcon and the Winter Soldier Trailer: एक्शन से भरी सीरीज में धूम मचाएंगे सैम और बकी

मार्वल की वेब सीरीज The Falcon and the Winter Soldier का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. यह MCU की पहली वेब सीरीज होने वाली थी हालांकि कोरोना वायरस की वजह से इसकी शूटिंग में देरी हुई. लेकिन अब सैम और बकी यानी फैल्कन और विंटर सोल्जर लौट आए हैं और ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि दोनों खूब धमाल मचाने वाले हैं.

नोकझोंक के बीच दमदार एक्शन

इस नई सीरीज के ट्रेलर में आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि आगे क्या होने वाला है. यह एवेंजर्स एंडगेम फिल्म के आगे की कहानी है, इसमें सैम विल्सन और बकी बार्न्स फ्लैग स्मैशर्स नाम के ग्रुप का सामना कर रहे हैं. Baron Helmet Zemo भी इस सीरीज का हिस्सा है. जेमो ने फिल्म सिविल वॉर में एवेंजर्स की लड़ाई करवाई थी. जेमो इस सीरीज के विलेन हैं.

सैम यानी फैल्कन और बकी यानी विंटर सोल्जर की जोड़ी इस सीरीज में कमाल करती नजर आएगी. साथ ही दोनों के बीच की नोकझोंक भी जारी रहने वाली है. सभी को पता है कि सैम और बकी बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं लेकिन दोनों जब एक टीम बन जाते हैं तो कमाल कर देते हैं. साथ ही आप सैम विल्सन को कैप्टेन अमेरिका के अवतार में भी देखेंगे. एवेंजर्स एंडगेम में स्टीव रॉजर्स ने अपनी शील्ड सैम को दी थी और अब सैम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, जो देखना काफी मजेदार है.

इस शो में खूब धमाके, एक्शन और मस्ती होने वाली है. MCU की दूसरी सीरीज वांडा-विजन की तरह यह शो एकदम हटके नहीं है, लेकिन एंटरटेनिंग जरूर होने वाला है. The Falcon and the Winter Soldier, 19 मार्च से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है. इस सीरीज में आप एक्टर एंथनी मैकी , सेबेस्टियन स्टैन, Daniel Brühl, एमिली वैनकैंप सहित अन्य को देखेंगे. द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज का निर्देशन Kari Skogland ने किया है.